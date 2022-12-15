蘋果iOS系統16.2版在14日正式上線，更新了許多功能，包括「訊息」App可自動識別和過濾iMessage垃圾訊息，並加入全新App「無邊記」、Apple Music開唱功能等，但其中一個功能更新後反而被果粉嫌棄，大罵根本「自廢武功」、脫褲子放屁。

在iOS 16.2或後續版本中，iPhone會自動偵測潛在的iMessage垃圾訊息，並從「訊息」的對話列表中過濾。iMessage垃圾訊息過濾適用於台灣、香港、越南、泰國和新加坡的使用者，同時針對iPhone 14 Pro進行優化，在鎖定畫面啟用「永遠顯示」時可隱藏背景圖片或通知。

另外，此前從未限制接收對象的AirDrop也更新設定，會在10分鐘後自動回復為「只限聯絡人」，以防止不必要的內容接收要求，據了解，蘋果是考量到不少用戶反應過去發生多次陌生人用AirDrop騷擾事件而做出的更新。

然而AirDrop此次的更新被果粉罵翻，不少用戶在PTT iOS版砲轟蘋果：「明明就可以自己選擇關閉，現在搞成這樣有夠麻煩」、「AirDrop自廢武功」、「直接剝奪用戶選擇權耶，不過蘋果也不是第一次這樣搞了」、「我就喜歡收到陌生人訊息啊」、「AirDrop雖然騷擾很多，但也因為這樣救過人啊」，更有學生與上班族抱怨：「因為Airdrop，我決定不升。在大學常會有好心的人傳講義或好看的東西」、「公司內部同事很多都不是自己聯絡人，都用AirDrop互相傳訊息，快又方便，現在每10分鐘就要重開一次也太麻煩」、「公司好幾百人，會每個人全是自己聯絡人？」。