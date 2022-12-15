美國勞工部15日公布上周（12月10日止）初領失業救濟人數減少2萬人至21.1萬人，低於市場預估的23萬人，創9月底來最低水準，並低於2019年全年各周均值的21.8萬人。
較能反映勞動市場現況的四周移動平均數，上周減少3,000人至22萬7,250人。前周（12月3日止）續領人數小幅增加1,000人至167萬人，為9月中以來增加人數最少的一周。
數據顯示目前勞動市場的人力供應仍然緊張，令雇主想盡辦法留住員工和增聘人手，從而降低裁員人數。
美國勞工部15日公布上周（12月10日止）初領失業救濟人數減少2萬人至21.1萬人，低於市場預估的23萬人，創9月底來最低水準，並低於2019年全年各周均值的21.8萬人。
較能反映勞動市場現況的四周移動平均數，上周減少3,000人至22萬7,250人。前周（12月3日止）續領人數小幅增加1,000人至167萬人，為9月中以來增加人數最少的一周。
數據顯示目前勞動市場的人力供應仍然緊張，令雇主想盡辦法留住員工和增聘人手，從而降低裁員人數。
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