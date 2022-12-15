美國商務部15日公布11月零售額月跌0.6％，比市場預期月跌0.3％來得差，為今年來最大的月跌幅。

雖然11月有感恩節後的黑色星期五和網購星期一等零售業全年衝業績的最重要銷售日，而且接近12月耶誕節買禮物與慶祝的傳統消費旺季，但零售額仍由10月的成長大幅逆轉為下跌。

這反映出就算11月通膨率年增7.1％低於外界預期，並且是連續五個月走低，但物價高漲不斷增加民眾的財務壓力，加上聯準會持續升息導致包括信貸等利率走高，都削弱民眾消費能力與意願而不斷減少非必要性支出。

其中，11月跌幅最大項目分別為傢俱的月跌2.6％、建材月跌2.5％、和汽車的月跌2.3％。

這反映出在聯準會持續升息衝擊房市的情況下，導致傢俱和修繕居家的建材等銷售大受影響。至於車貸等利率因聯準會升息而走高，也影響到車市的買氣。

扣除汽車項目後的11月零售額月跌0.2％，跟10月的月增1.2％相較明顯萎縮。