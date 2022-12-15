美國證交會（SEC）與聯邦檢察官控告八名網紅，涉嫌利用推特和Discord線上平台操縱股價，涉及證券詐欺，不法獲利超過1億美元。

SEC在提交給德州南區地區法院的訴狀中，指控這些網紅鼓勵粉絲買進他們已持有的某些股票，但未向粉絲透露他們打算在股價或交易量上升時拋售持股。此外，SEC亦指控第八名網紅幫助和教唆騙局。

SEC指出，八名網紅的拉高倒貨（pump and dump）騙局，至少在2020年1月就已經開始。

美國司法部14日指出，八名網紅至少犯下一項共謀證券詐欺罪嫌，八人皆被控證券詐欺，詐欺金額達1.14億美元。

挨告的網紅包括網名為PJ Matlock的馬特洛克（Perry Matlock），和網名為MrZackMorris的康斯坦丁（Edward Constantin）等，兩人是聊天服務平台Discord股票交易論壇Atlas Trading的共同創辦人。

遭SEC控告的第八名網紅是網名為「Deity of Dips」的奈特（Daniel Knight），他在共同主持的播客節目宣揚其他人的成功交易，涉嫌幫助和教唆騙局。

SEC執法部門市場濫用單位負責人桑索內（Joseph Sansone）表示，被告利用自身在網路上的人氣進行詐騙。他也向投資人示警，不要輕易跟隨網路上的投資建議。

根據SEC的訴狀顯示，截至去年12月止，八名網紅的粉絲皆超過10萬人，馬特洛克的推特更有超過34萬名追蹤者，但他已關閉帳號。SEC表示，被告在網路上炫富，並展示豪車照片。

訴狀指出，八位被告多年來在粉絲面前經營的人設是值得信賴的選股專家，但實際上卻是經驗老道的股票操縱者。

SEC開鍘的對象除了炒股的網紅外，先前還有炒作加密貨幣的名流。美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）代言加密貨幣卻未說明是業配，遭到SEC提告，她在10月以126萬美元達成和解。