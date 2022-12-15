自國內邊境防疫鬆綁後，不少人開始計畫出國旅遊，一名網友在PTT八卦板發文，透露最近想要出國旅遊，打算找旅伴同行，好奇「出國自由行容易吵架嗎？」，希望有經驗的過來人分享經驗。結果激起眾人大吐苦水，也有人建議要挑對人同行。

貼文引起網友熱議，不少苦主紛紛認證，「非常容易吵，不如自己去」、「7、8年交情的朋友出國前大吵一架，4年後才再見面給你參考」、「去幾次就知道誰能約、誰不能約」、「好旅伴比好鄰居還難找」、「結婚前自由行，回來很容易就會解除婚約」、「能一起出國玩還不吵架的，才真的叫個性合得來的」。

而眾人最怕沒準備又愛打槍的旅伴，也無法自行脫隊，「最好排除那種都不準備的人，因為都不準備的人通常意見又一堆，到時你一定會想死」、「沒人帶就沒辦法去逛的人，麻煩放生好嗎」、「沒有單兵能力又嫌行程不好的最討厭」、「如果有人沒人帶就不能動，那不叫一起自由行，叫免費導遊」。

也有過來人點出2大關鍵，要以遊玩習慣、消費能力選擇隊友，「有些人愛趕行程，有些喜歡悠閒，硬要配合別人就會心情很不好」、「想逛的都不一樣，你想到處走他想待這逛」、「通常會吵就是錢的問題，窮人就別出國玩」、「看你們有誰是窮鬼，有就一定會吵架」、「走到店門口才說好貴，不喜歡不吃了」、「意見不同就分開玩，有共同行程再會合就好了」。