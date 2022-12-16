儘管能源、汽車與房屋價格下滑、美國消費者物價指數（CPI）增幅趨緩，令市場樂觀預期通膨已經觸頂，但美國聯準會（Fed）依然調高通膨預期，顯示決策官員與投資人對於通膨前景看法存在極大落差。

原因除了Fed認為勞動市場強勁恐令高通膨維持更久外，另一因素則是過去慘痛經驗令官員學會更謹慎看待通膨問題。

Fed在14日決策會議結束後升息2碼，同時進一步上調美國通膨預期。2022年個人消費支出指數（PCE）預期從9月預測的5.4％上調至5.6％，2023年從2.8％上修至3.1％。

Fed亦下調未來兩年美國經濟預期並上修失業率預期，顯示持續貨幣緊縮政策確實帶來衝擊。2022年國內生產毛額（GDP）成長率預測從0.2％上修至0.5％，2023年成長率從1.2％下修至0.5％，2024年成長率從1.7％下修至1.6％。

在失業率方面，2022年從9月預估的3.8％下修至3.7％，2023年從4.4％上修至4.6％，2024年從4.4％上修至4.6％。