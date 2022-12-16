網飛（Netflix）上周末推出紀錄片《哈利王子與梅根》後再度炒熱話題，不僅讓該片成為網飛史上首播周末觀賞時數最長的紀錄片，也讓華爾街看好網飛重拾成長動能，但傑富瑞（Jefferies）看空網飛後市，預警明年網飛股價先跌後漲。

過去幾周來網飛接連推出多部強檔新片，成功製造話題也讓華爾街投行看好2023年用戶加速成長，調升網飛股價評等，唯獨傑富瑞分析師沃克維茲（Andrew Uerkwitz）將股價評等維持在「中性」，並預警明年網飛股價先跌後漲。

去年疫情期間網飛全球用戶量暴增推動股價大漲，但今年以來股價跌幅將近50％。今年第一、二季網飛用戶量接連下滑，直到第三季才恢復成長，但沃克維茲認為近日網飛推出眾多熱門英語片與用戶成長沒有正相關。

沃克維茲也認為華爾街高估網飛推出的月費6.99美元內含廣告方案，因為在網飛防堵用戶共享帳號之前，廣告方案對網飛營收起不了太大作用。