台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，指揮調查局北機站兵分8路搜索立法院等地，並約談高虹安及男友李忠庭等人。學者林廷輝驚人預測，民進黨應該會讓高虹安先就職新竹市長，然後再讓她停職。

林廷輝15日在《關鍵時刻》節目中表示，12月25日是新竹市長宣誓就職，「宣誓條例」裡有規定，如果高虹安沒有宣誓或是3個月沒有補宣誓就職，可能要重新補選。但是「宣誓條例」第8條有特別規定，如果是因為外力因素影響，則另當別論。也就是說，高虹安自己本身有意願，就要讓她宣誓就職。

林廷輝接著指出，高虹安有可能因為貪汙治罪條例的問題而停職，但停職的前面要件是必須讓她就職，她才能停職。所以如果根據「地制法」的規定，要先讓她停職，然後讓行政院派人直接進駐到新竹市或是補選，也必須要讓高虹安先就職，才能做停職的動作。

林廷輝預測認為，民進黨應該會讓高虹安先就職，然後再讓她停職。檢調的動作，原則上就是一個檢調系統必須要做的動作，一個案子到一個階段，就是要對社會交代，但他不認為，民進黨敢膽大包天到不讓高虹安就職。