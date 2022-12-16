43歲藝人李蒨蓉過去因「阿帕契事件」重挫演藝事業，還被官司纏身，陷入人生低潮，現在已重新出發。隨著歲末將近，李蒨蓉翻出昔日喝醉舊照，回憶以前常因貪杯而誤事，還曾酒駕開上人行道，承認很丟臉，也藉自身經驗呼籲外界飲酒要適量。

李蒨蓉的臉書跳出過往回顧，是一張多年前喝醉時被朋友偷拍的照片，她看完後，今（15日）有感而發地PO文：「我承認自己貪杯，但隨著年齡增長，我開始懂得踩剎車、不喧嘩，喝醉酒在外失態是件很不應該的事。」

她細數過去的荒唐事，「我曾經喝醉酒把車子開上人行道，想當年酒駕還沒立法，賞男友巴掌、跟女友互扯頭髮，在地上劈腿搞笑，回想諸多這些不光彩的往事，直覺自己丟臉！」當時沉迷黃湯的李蒨蓉，2015年遇到阿帕契打卡事件，瞬間從貴婦變成過街老鼠，演藝事業幾乎全毀，還因此吃上官司，過著看老公臉色拿錢的生活。

官司落幕後，李蒨蓉有了新的領悟，重新到外頭吃飯、喝酒時，被朋友抱怨太過正經、不好玩，還吵著：「把以前的李蒨蓉還給我！」不過李蒨蓉認為過去無法重來，但可以提醒自己從當前開始改變，現在看到大家開喝前先吞兩顆薑黃，不明白為何要把喝酒當命拚，「現在的我喜歡去安靜酒吧，好好跟朋友聊天，即便喝多了變成加菲貓（瞇瞇眼），就乖乖回家。」

最後，李蒨蓉提醒大家「喝酒不開車、開車不喝酒，飲酒要適量、醉酒很傷身，喝醉了一定要可靠好友護送回家」，認為懂得自制飲酒才是真正的好氣質，且酒量其次，酒品好最重要。

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