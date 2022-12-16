歌手鄧福如和網紅 HowHow（陳孜昊）結婚3年，兩人在2021年誕下一子，夫妻倆也經常在網上和粉絲分享生活點滴，未料鄧福如14日在社群網站PO文，透露整理冰箱時竟發現「橘綠色條狀物」，讓她滿臉黑人問號，不過網友見狀後竟是秒歪樓。

鄧福如和HowHow育有一個兒子。（圖／翻攝自HowHow IG）

根據鄧福如表示，當她打開冰箱立刻印入眼簾的竟是一條「胡蘿蔔玩偶」靜靜地躺在一堆食物前方，讓她當場不知該笑還是感到傻眼，她猜測，這應該是兒子放的。

鄧福如表示，當她打開冰箱立刻印入眼簾的竟是一條「胡蘿蔔玩偶」靜靜地躺在一堆食物前方。 （圖／翻攝自鄧福如 IG）

對於兒子的如此冰雪聰明，鄧福如打趣表示，「好的，至少還知道蔬菜要冰在冰箱裡」，還補了一句「謝謝你了兒童」，幽默回應逗樂不少網友，紛紛留言，「蔬菜要放冰箱，觀念正確」、「看起來保鮮得很好，超級新鮮」。

有眼尖的網友放大看照片後，意外發現「吻仔魚484過期了」。 （圖／翻攝自鄧福如 IG）

不過有眼尖的網友放大看照片後，意外發現「吻仔魚484過期了」，剛好躺在玩偶的斜後方，這也釣出本尊回應，「什麼！！！我檢查一下……」。其他網友也幫忙研究並表示，「好像真的過期，左邊是製造日期右邊是保存期限。」、「真的過期。」、「要壞掉了。」。

更多 CTWANT 報導