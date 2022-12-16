一九一六年第六屆現代奧運會，原定在德國柏林舉辦，但一九一四年第一次世界大戰爆發，國際奧會原本認為戰爭不會持續到一九一六年，但最後還是因戰爭而取消了比賽，也是一八九六年古柏坦復興古奧林匹克運動會之後，首度停辦這四年一度的運動賽事。

這一年雖然沒有舉辦競賽，但奧運的屆數仍列入計算，原因在於Olympiad這個字，其實可看成是個紀年單位，一個Olympiad是四年，所以現代奧運自一八九六年復興起，第六個Olympiad仍存在於一九一六年，只是沒有舉辦運動會。另一個保留屆數的原因，也在讓世人不要忘記戰爭所帶來的影響；柏林錯過了這次機會，一直要等到二十年後的一九三六年，才真正舉辦了奧運會。

箱根驛傳的誕生

一九一六年既然沒有舉辦奧運會，自然也不會有馬拉松賽事，上屆首次參賽但未完賽的日本選手金栗四三（一八九一年出生），當年二十五歲正值選手黃金期，也因此失去一次雪恥、證明自己的機會。不過也是因一九一六年奧運停辦，間接造就了箱根驛傳的誕生。

金栗四三在確定無奧運可比，極度失望之餘，仍重新振作起來，繼續為四年後一九二○奧運會準備；有感於馬拉松運動在日本尚未普及，他開始在日本國內各處奔跑推廣；也因自己一個人訓練實在太辛苦，開始構思如何培養後輩，期待到了一九二○年時，日本不只有他一人前往奧運。

一九一七年為日本遷都東京五十周年（從京都遷到東京），當時舉辦了博覽會，其中有個活動，是由讀賣新聞社規畫了日本首個驛傳比賽「東海道驛傳徒步競走」4，從京都三条大橋出發，途經五十三個驛站，分成二十三個接力區，跑到東京上野不忍池，是關西與關東隊伍的競賽，金栗四三當時代表關東出賽，這也是他後來在一九二○年籌辦第一屆箱根接力賽的靈感起源。接力賽團體競賽的氛圍，讓長跑運動不再那麼個人與孤單，也帶動了日本長跑運動接下來的發展。

另外一九一六年的柏林奧運，還首次規劃了冬季運動週的活動，競賽項目包含競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球、北歐式滑雪，雖因戰爭沒辦成，但這個想法促成了一九二四年在法國夏慕尼首次舉辦的冬季奧運會。

奧林匹克之父古柏坦也因這次戰爭影響，在一九一五年時將國際奧會的檔案室，移往中立國瑞士的洛桑，這也成為後來國際奧會總部會設在洛桑的原因之一。

一場因戰爭沒有舉辦的奧運會，卻直接和間接影響了一些事，如同蝴蝶效應所說的：一個微小變化，卻帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應；沒有這次的停辦，或許就沒有一九二○年的箱根接力賽，更沒有日本後續長跑運動的發展，國際奧會總部也不會落腳在瑞士洛桑了。

一九一六年第六屆現代奧運會，原定在德國柏林舉辦，但一九一四年第一次世界大戰爆發，國際奧會原本認為戰爭不會持續到一九一六年，但最後還是因戰爭而取消了比賽，也是一八九六年古柏坦復興古奧林匹克運動會之後，首度停辦這四年一度的運動賽事。

這一年雖然沒有舉辦競賽，但奧運的屆數仍列入計算，原因在於Olympiad這個字，其實可看成是個紀年單位，一個Olympiad是四年，所以現代奧運自一八九六年復興起，第六個Olympiad仍存在於一九一六年，只是沒有舉辦運動會。另一個保留屆數的原因，也在讓世人不要忘記戰爭所帶來的影響；柏林錯過了這次機會，一直要等到二十年後的一九三六年，才真正舉辦了奧運會。

箱根驛傳的誕生

一九一六年既然沒有舉辦奧運會，自然也不會有馬拉松賽事，上屆首次參賽但未完賽的日本選手金栗四三（一八九一年出生），當年二十五歲正值選手黃金期，也因此失去一次雪恥、證明自己的機會。不過也是因一九一六年奧運停辦，間接造就了箱根驛傳的誕生。

金栗四三在確定無奧運可比，極度失望之餘，仍重新振作起來，繼續為四年後一九二○奧運會準備；有感於馬拉松運動在日本尚未普及，他開始在日本國內各處奔跑推廣；也因自己一個人訓練實在太辛苦，開始構思如何培養後輩，期待到了一九二○年時，日本不只有他一人前往奧運。

一九一七年為日本遷都東京五十周年（從京都遷到東京），當時舉辦了博覽會，其中有個活動，是由讀賣新聞社規畫了日本首個驛傳比賽「東海道驛傳徒步競走」4，從京都三条大橋出發，途經五十三個驛站，分成二十三個接力區，跑到東京上野不忍池，是關西與關東隊伍的競賽，金栗四三當時代表關東出賽，這也是他後來在一九二○年籌辦第一屆箱根接力賽的靈感起源。接力賽團體競賽的氛圍，讓長跑運動不再那麼個人與孤單，也帶動了日本長跑運動接下來的發展。

另外一九一六年的柏林奧運，還首次規劃了冬季運動週的活動，競賽項目包含競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球、北歐式滑雪，雖因戰爭沒辦成，但這個想法促成了一九二四年在法國夏慕尼首次舉辦的冬季奧運會。

奧林匹克之父古柏坦也因這次戰爭影響，在一九一五年時將國際奧會的檔案室，移往中立國瑞士的洛桑，這也成為後來國際奧會總部會設在洛桑的原因之一。

一場因戰爭沒有舉辦的奧運會，卻直接和間接影響了一些事，如同蝴蝶效應所說的：一個微小變化，卻帶動整個系統長期且巨大的連鎖反應；沒有這次的停辦，或許就沒有一九二○年的箱根接力賽，更沒有日本後續長跑運動的發展，國際奧會總部也不會落腳在瑞士洛桑了。

(本文摘自《42.195公里的夢想追逐》/時報出版)

【內容簡介】

「如果你想跑，可以跑個一英里；但假如你想體驗一個不一樣的人生，就去跑場馬拉松。」─Emil Zatopek，一九五二年赫爾辛基奧運馬拉松冠軍

全球注目的奧運壓軸賽事，42.195公里的奔跑競逐，

百餘年來的奧運馬拉松賽道上發生過什麼故事？

從紀念馬拉松戰役到成為體育競技中重要的長跑競賽項目，馬拉松如今成為各地跑者們都可以說上幾句的運動，但如果是奧運會上的馬拉松比賽呢？與接近破2小時大關的正式世界紀錄相較，奧運場上的馬拉松紀錄似乎並不是那麼令人驚喜，但這場每四年一度的大賽，還是凝聚了全球喜愛長跑運動觀眾對賽事的注意力。

《42.195公里的夢想追逐：關於奧運馬拉松的熱血故事》的作者--詹鈞智不只自己跑馬拉松，親身參與、擔任奧運志工，還深入瞭解奧運馬拉松的發展，蒐集馬拉松運動的大小故事，而他在這本新書就是想訴說百年來發生在奧運馬拉松賽道上的歡呼與失落﹔他同時詳細整理各屆奧運馬拉松賽事的數據資料，從比賽日期、起跑時間、地點、路線設計，到賽事的完整敘述，讀者即使沒有親臨現場，也會像親身經歷了一場奔馳超過百年的馬拉松賽事。

書中所提及的各國馬拉松選手，他們背負著國家榮譽而跑，在不同時空的奧運馬拉松比賽﹐跑在各個國家不同的賽道上，流下無數汗水，歷經各種艱辛，交織成百餘年來的奧運馬拉松故事，他們追逐的不僅僅是金牌，更是拚盡全力，想要實現心中的那個熱血夢想。

經由本書，作者希望打開讀者/跑者的另一種視野和關注，認識賽道上那些有血有肉的真實人物，以及跟奧運與馬拉松發展歷史有關的種種典故﹐進而對馬拉松這項賽事有更多瞭解。

【作者簡介】

台大化工系畢，國立體大管理學院在職班碩士。念新竹高中時，被強迫參加校運會，意外發現自己是飛毛腿，大學時期加入田徑隊。曾任電子業品保工程師，2004擔任奧運志工後，轉行入運動產業。

多年來持續追著奧運&馬拉松看世界(已收集4屆奧運、4場六大馬、7場日本馬)，阿智的人生，因運動而美好！希望能透過運動，讓台灣更好。目前是浪斯邦尼運動教室負責人、國際體育運動志工交流協會理事長，著有《奧運不買票》、《追著奧運看世界》。