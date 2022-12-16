高雄在地樂團「薄荷綠工廠」演出之餘，成員們會在城市裡遊走，尋訪可以觸發靈感的店家或景點，蒐集有些老、有點新；同時趣味橫生的藝文涓滴，從日常生活中探索創作靈光。不妨跟從內心的節奏和搖滾魂，請四位有點瘋狂又真感情的年輕世代音樂人帶路，一起來趟音樂輕旅行。

時間如此真假 沒有獨特想法 我還是一樣

堅持這樣 我有我自己的步伐...

擁有眾多歌迷的薄荷綠工廠，在發行的歌曲《Think》中唱道，2014年成軍以來，團員們各自走上斜槓人生，卻始終在音樂路上彩繪夢想。4位成員吉他兼主唱黃偉懿（51）、同樣吉他兼主唱的戴佑竹（Yuji）、貝斯手鄭傑夫（Jeff）及鼓手盧辭比（Lu），都是在地高雄人，他們都有兩個以上的身分：平常是電子工程師、平面設計師、齒模業務，研究生兼解說員等，當樂團聚在一起練團創作，或參加各項音樂演出時，身分轉變成自由音樂人，展現鬼靈精怪的另一面貌。

生活忙碌之餘，休閒活動範圍多半往南高雄市中心等高雄港邊一帶。「這幾年，高雄改變多到讓人難以構築小時候記憶裡的樣子。」Yuji說。不但從小吃到大的老店產生變化，駁二藝術特區和亞洲新灣區也帶來新景象，讓身為年輕世代的他們，感到既期待又興奮。

從小生活在靠柴山、臨鹽埕大港的環境中，Yuji擁有渾然天成的浪漫及慢活步調，他分享成員們到工作室前喜歡駐足的私房景點，尤其市場裡的人情味、二手店裡的舊CD，都蘊含團員珍視的回憶。Yuji說：「雖然一直待在高雄，但出門散步隨便站在一個街口，都能看著自己所愛的城市發著光、轉變著。」他還說：「希望這些地點，也可以成為大家不斷回味和留駐的畫面。」

前金肉燥飯

每回成員們聚在工作室埋頭創作練團時，午餐就會到附近的前金肉燥飯解決。「前金肉燥飯是簡單且能快速解決的一餐，香濃滷肉飯搭配與別地方不同的半熟鴨蛋，還有可以加到爆的香菜」Yuji笑說。

前金肉燥飯讓人食指大動。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

開業一甲子的前金肉燥飯已經傳承到第三代，早晨7點剛開店就排滿顧客，肉燥滷汁濃厚加上以肥肉為主，完全包覆住白米飯，再搭配一點魚鬆，還有風味濃郁的半熟鴨蛋，香氣十足讓人難以抵抗。

路人咖啡2號店

主打自烘咖啡豆的路人咖啡在高雄有5家店，各有不同風格，其中2號店就位在前金肉燥飯旁。吃完肉燥飯後，團員們會接續在這喝上一杯咖啡，他們最喜歡的飲品是萊姆風味咖啡「黃冰滴」，甜點則推薦經典巧克力蛋糕跟脆皮可麗露。

一杯「黃冰滴」伴書香，享受午後悠閒時光。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

茉莉二手書店（高雄店）

坐落於高雄市立圖書總館對面的茉莉二手書店，兩百多坪空間寬敞明亮，並規劃舒適而多樣的閱讀區，讀者可以盡情沉浸在書香中，遇到喜歡的書籍還能以實惠價格帶回家細讀，是團員們常逛的二手書店。店內六萬多本書籍涵蓋文學、財經、旅遊等類別，另外還有雜誌漫畫及琳瑯滿目的二手黑膠，讓黑膠愛好者Yuji經常逛到忘了時間。

歡迎黑膠唱片愛好者到茉莉二手書店挖寶。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

樂虹二手唱片行

在鹽埕區開業20年的樂虹二手唱片行，經營各種二手CD、DVD、黑膠唱片等交換買賣，是高雄音樂界的老字號。Yuji的家就位在唱片行旁，從學生時代就經常在店裡聽卡帶和CD，接觸到各類型音樂。老闆娘每次看見他，已像是遇見老鄰居般一樣親切。

樂虹二手唱片行是高雄音樂玩家最常去的地方。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

大橘珈琲ダチコーヒー

藏身在鹽埕第一公有市場中，這間充滿昭和風情的復古咖啡店，空間小到薄荷綠工廠成員進門就能把店裡塞滿。精選義式咖啡及單品手沖，用豆實在、風味有深度，價格卻是輕鬆銅板價，吸引許多文青顧客一試成主顧。

復古的日式咖啡店，用豆實在，價格卻是銅板價。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

除了咖啡外，老闆和成員一樣是日本City Pop曲風的愛好者，也收藏許多黑膠唱片，有著相同喜好讓彼此一拍即合。薄荷綠成員三不五時就會來光顧大橘咖啡，和老闆喝咖啡聊音樂，聆聽店內播放的古老唱盤，吉他手51更在這裡開始了一段姻緣。

百樂門酒館

「百樂門絕對是高雄樂迷和樂團一定會知道的地方。」Lu說。這間屬於獨立音樂的酒吧，1樓為酒類豐富的餐酒吧，2樓為樂團演出與發表創作的展演空間，3樓則是提供樂團租用的錄音室。老闆陳振昌（阿昌）本身也是「一點生樂團」主唱，秉持著音樂夢想在家鄉高雄為獨立樂團打造展演空間。對南部獨立音樂創作者而言，百樂門酒館就像是他們的音樂基地，而薄荷綠工廠的許多前輩及後輩樂團，許多是從百樂門的舞臺發跡。團員們閒暇時常來這裡聚會小酌，或登臺演出，傳遞現場Live的音樂魅力。

聽得到Live演出的百樂門酒館適合三五好友小酌聚會。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

薄荷綠工廠

2014年成立於高雄，曲風涵蓋 Funk Rock、Indie Pop，音樂律動性強，創作主軸以「清晰涼爽爆炸的曲風來訴說對生活的故事與過程。」2018年11月陸續發行首張EP 《Wanna be Colorful》、單曲《叢林法則》及與「打倒三明治」合作數位單曲《沒有人在意他的眼睛裡》、2022最新單曲《Don’t Leave Me》，現正積極準備明年發行新專輯。

「薄荷綠工廠」樂團演出。 (攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

首張EP《Wanna Be Colorful》，專輯主視覺由吉他手兼主唱Yuji設計。(攝影/朱益良；圖片提供/薄荷綠工廠)

本文作者：李瑰嫻

Information

• 前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號

電話：（07）272-7263

FB：前金肉燥飯

• 路人咖啡2號店

地址：高雄市前金區大同二路46號

時間： 08：00～18：00

電話：（07）241-6321

FB：路人咖啡2號店

• 茉莉二手書店高雄店

地址： 高雄市苓雅區新光路38號B1

時間： 12：00～21：00

電話：（07）269-5221

網址：茉莉二手書店高雄店

• 樂虹二手唱片行

地址：高雄市鹽埕區五福四路66號

時間： 11：00～21：50

電話：（07）531-5622

• 大橘珈琲ダチコーヒー

地址：高雄市鹽埕區新樂街213-46號

時間： 11：00～18：00，週五～週日13：00～23：00，週四休

IG：大橘珈琲ダチコーヒー

• 百樂門酒館

地址：高雄市三民區民族一路70號

時間： 20：00～02：00，週一休

電話：（07）389-0501

FB：百樂門酒館