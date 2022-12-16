與鼓山輪渡站隔水相望的哨船頭，相較對岸假日遊客熙來攘往，顯得寧靜許多。時光彷彿停留在往日的老鼓山般，植栽選物店主人從哨船頭出發，帶你我走訪復古餐具咖啡、老市場和歷史古蹟，聽著鮮為人知的老故事，開啟深度小旅行。

植栽選物店「小水坑 WOMB」的主理人黃培瑜，從臺中回到家鄉高雄後，選在鼓山哨船頭一棟四層樓的老房子停下職場腳步，打造有著海潮之聲及陽光綠意的風格角落。「鼓山是個很特殊的地方，渡船頭開船的鈴聲，碼頭的海味和柴油味都充滿了道地老高雄的特色，街巷中有豐富歷史與人文背景，有時候和街坊聊天，可以聽到許多特別的趣事，每次走在街上都能感覺到一種特殊的情調。」黃培瑜說。

黃培瑜分享自己的鼓山式慢活：「早上起床會在家裡煮奶茶做三明治，或是出外尋覓便宜又美味的早餐店，然後開始整理店內與空間的植物，有時候去咖啡廳辦公；有時候在小水坑愜意的享受午後時光，準備下午的開店。」而休假或下班後拉下店門，她就會沿著碼頭隨意散步，和朋友相約到柴山爬山看海，在平安靜好的日常中，逐漸累積出她的鼓山口袋散步名單。

黃培瑜生活日常。(圖片提供/黃培瑜)

小水坑 WOMB

這裡是黃培瑜在鼓山的基地，店內販售觀葉植物與設計師生活選品。除了面對車水馬龍的碼頭吹著海風，還有店內生機盎然的雨林植物、來自本土與海外品牌的生活選物相伴，黃培瑜愛上了鼓山生活帶來的感覺，每個角落總是散發悠閒自得的愉悅氣氛。

可以眺望碼頭的頂樓露臺，是多元化的策展空間，展出當地藝術家的裝置藝術、攝影、繪畫創作，有時也會變成派對現場，舉辦星空音樂演出。今年小水坑舉行首屆「べたべたBETA-BETA 黏黏市集」集合34組品牌與8間才華洋溢的鄰居，展現鼓山豐沛的創意能量。

小水坑 WOMB店內一角。(圖片提供/黃培瑜)

鼓山第一公有市場

逛完小水坑，培瑜推薦到有百年歷史的鼓山第一公有市場接地氣。鼓山第一公有市場建於1912年，是哈瑪星填海造陸完工後，打狗第一座現代化市場，過去也稱哈瑪星「湊町市場」。如今整齊乾淨的攤位販賣各種蔬果生鮮和熟食，不改是在地濃厚的人情味，培瑜笑說：「這裡的阿北老闆很親切，每次去買菜還會多送你辣椒或是蔥蒜，超級熱情。」市場近年與樹德科技大學合作，把一半攤位重新設計改造，並吸引文青進駐創業，販賣花蓮愛玉、雞蛋糕等餐點。

鼓山第一公有市場。(圖片提供/黃培瑜)

器味

逛完市場後，培瑜總會順道去住宅區裡的咖啡店「器味」探頭，看看今天有沒有營業。「器味」以歐洲骨董杯盤選物為主，店內優美的比利時餐具，搭配百年餐桌、普普風麵包機、老磅秤等生活老件，讓訪客有如穿越到百年前的布魯塞爾咖啡館。值得一提的事是咖啡館營業時間不固定，通常在月初於FB公布開放日期，臨時起意去拜訪的話，還需要些好運氣。精選手沖咖啡及布丁等每日限量糕點以老件餐具盛裝，老東西的溫暖觸感，被咖啡香賦予了靈魂，既挑動味蕾也讓人忘卻時光，沉浸在當下美好。

「器味」咖啡店。(圖片提供/黃培瑜)

高雄市武德殿

「武德殿，日治時代的建築，建築的結構與氛圍也是令人平靜的所在，與登山街的熙熙攘攘瞬間被隔了開來。」培瑜說。日治時代提倡武士道的尚武精神，在臺灣各處建造武德殿，鼓勵修練劍道、柔道等武術，高雄市武德殿落成於1924年，外牆使用紅磚結構方正，門廊為仿羅馬柱，展現日式建築美學的細節。過去青年們在光亮的木板地上切磋武術，如今武德殿作為推廣和交流文化的場域，舉辦劍道、茶道及花道等課程，臺日文化交流之餘，也將文化之美傳達給民眾。

高雄市武德殿外觀。(圖片提供/MOOK)

中山大學海景

無論是橙紅落日西下時分或船火燁燁的夜晚，有著各種顏色和表情的海洋，總是讓培瑜百看不厭。她推薦來鼓山一定要找個時間，漫步到中山大學，沿著長堤愜意散步，欣賞一望無際的沉靜大海。有時候她也會往柴山走，找家景觀咖啡廳，在無敵海景第一排喝杯咖啡，坐下來靜靜欣賞高雄的海洋，享受不同時間點特有的情調。

中山大學看海。(圖片提供/黃培瑜)

黃培瑜

高雄出生，北上求學後從事設計，之後返鄉參與棧庫群開發規劃。將鼓山哨船頭四層樓的老屋改裝為綠植選物店及藝術展演聚落，以哈瑪星的另一邊為發信地，傳遞鼓山的新舊人文風格。

小水坑 WOMB主理人黃培瑜。(圖片提供/黃培瑜)

Information

• 小水坑 WOMB

地址：高雄市鼓山區哨船街66號

時間：15：00～20：00，週二週三休

IG：小水坑 WOMB

• 鼓山第一公有市場

地址：高雄市鼓山區延平街87-13號

時間： 07：30～12：30

電話：（07）521-8178

• 器味

地址：高雄市鼓山區登山街35號

時間：不定時，時間公告於FB

電話：（07）531-7382

FB：器味

• 高雄市武德殿

地址：高雄市鼓山區登山街36號

FB：高雄市武德殿butokuden

本文作者：李瑰嫻