美濃人曾說：「水脈就是美濃的命脈」，百年前日本人從荖濃溪引水造渠建設獅子頭圳，讓美濃成為高雄最重要的魚米之鄉，川流的渠水灌溉土地，也餵養世代美濃人，在漫長的時光之河中，陪伴人們走過生活中的重要時刻。

由地方創生推手、同時也是地方誌《米濃誌》的總編輯陳佳鴻領路，沿著圳道走訪美濃農村，看見被遺忘在時光之河的美好日常。

2022年中秋舉辦的「美濃水圳漫旅藝術節」和紙燈飾沿著水圳點亮夜晚，兩旁匯集120家的秧光市集，吸引大批遊客夜遊美濃。(圖片提供/米濃聚落)

翻轉農村印象的「美濃水圳漫旅藝術節」，是陳佳鴻和一群推動地方創生的熱血青年所舉辦。中秋佳節的月圓夜，在日治時期修建的美濃水圳旁，造型細膩的和紙燈籠點亮圳道，水影搖曳輝映，兩旁的夜光市集燈光燁燁，傳統農村搖身一變，成為和風夢幻的「光之祭典」。如其他農村創生工作者般，陳佳鴻也有多重身分：是美濃菸葉輔導站的員工、地方創生經理團隊「蒔秧苗文化事業工作室」的創辦人、在地品牌「米濃聚落」推手，還是地方誌《米濃誌》的總編輯。

「客家文化、水蓮之鄉，課本中的紙傘發源地，從前的菸業重鎮，美濃有太多身分與故事等著被大家發現。」他在《米濃誌》中說道。綿長水路有如美濃歷史脈絡，串聯起豐富的物產和文化，在陳佳鴻的帶路下，跟著灌溉水道漫游美濃，水渠文化的美麗與秘密，就像是代代相傳的在地老故事，值得細細吟味。

美濃水圳

從日治時代的獅子頭圳，到貫穿市街的美濃溪，俯瞰美濃市街，細密的藍色水脈串接起市鎮每個角落，也聯繫起土地、作物，還有有人與人之間的情感。日常走在農村聚落，從圳道望穿過去，一道道的陸橋，連接起兩端的人家街道，水位豐滿的時候，孩子們則會玩起漂漂河，在炎夏消暑戲水。

美濃水圳(攝影/曾信耀)

美濃舊橋

1930年日治時代建造的美濃舊橋橫跨在美濃溪上，橋的一頭是攤販聚集的美濃市場，另一頭則是商店林立的永安老街，將近百年歷史仍然屹立不搖的舊橋，是市民們日常騎機車往返買菜的必經之路，即使不遠處蓋起了車輛可通行的穩固新橋，老居民們還是習慣從舊橋穿越。陳佳鴻說，那樣的生活模式是一種無形的依戀，一路以來的日常習慣。

美濃舊橋(圖片提供/米濃聚落)

永安老街

沿著美濃溪狹長的永安老街，曾經是美濃最熱鬧的街道，在時代更迭下逐漸沉寂。當地青年推動地方創生，發揮小鎮地方魅力活化老街，如今在百年老店錦興客家藍衫店旁，多了家使用水蓮在地食材烘焙西點的「啖糕堂」，融合在地特色的法式糕點「濃．甜」，以無毒檸檬愛玉、水蓮水餃深受好評的「濃夫生活」等店家，讓小鎮魅力透過食、藝和友善精神再放大。

錦興客家藍衫(左上)、濃．甜甜點店(左下)、啖糕堂(右上)、 濃夫生活(右下)。(左上、右上：圖片提供/米濃聚落；左下、右下：攝影Carter)

粄條街

來到美濃的粄條街，聚集所有美濃粄條老店，味道當然也是濃香正宗。陳佳鴻推薦既然來到美濃，千萬不要錯過放了滿滿油蔥酥與肉燥的美濃粄條，另外搭配薑絲炒大腸，還有將整顆高麗菜包入豬肉餡，悶到柔軟入味的客家高麗菜封，其他地方找不到的道地美味，帶給味覺無比滿足。

林家粄條(圖片提供/米濃聚落)

菸仕物所

粄條街與橫溝之間，有一幢古色古香的日式老屋，建於1931年的木造建築，過去是「美濃菸葉輔導站」，乘載著菸葉產業超過一甲子。經時代更迭後於2022年修整開幕，目前共進駐6個品牌，優選在地好物的文創商店，使用當地食材的餐飲和咖啡店，以及豐富的手作體驗等，以美濃出發的創生空間，讓遊客有一個可以細細品味美濃的新去處。

菸仕物所(圖片提供/米濃聚落)

菸仕物所(攝影/Carter)

陳佳鴻

任職於美濃菸葉輔導站，也是蒔秧苗文化事業工作室的創辦人。他與一群熱愛美濃的年輕人致力於地方創生，與居民溝通協力，保留地景與文化，導入藝術、活化社區閒置空間，並打造地方品牌「米濃聚落MI NUNG Village」。

《米濃誌》總編輯陳佳鴻。(圖片提供/米濃聚落)

Information

• 美濃舊橋

地址：高雄市美濃區永安路213號

時間：全日開放

• 永安老街

地址：高雄市美濃區永安路

• 粄條街

地址：高雄市美濃區美興街

• 菸仕物所

地址：高雄市美濃區中山路一段25號

時間： 10：00～18：00，週二、週三休

電話：（07）972-1877

臉書：菸仕物所

本文作者：李瑰嫻