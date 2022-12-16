「田寮不只有月世界！」梁舒婷說。為推廣家鄉特色及在地文化，她和先生創立「惡地農夫工作室」帶著民眾探索「土黏、水鹹、人勤儉」的田寮，並結合農務體驗、DIY手作、社區導覽等活動，串連起田寮的人文與生態。

舒婷與信成這對夫妻檔，一早五點就到經營的早餐店報到。幾年前，自上一代接下這間20幾年的早餐店，開始迎接惡地村落的每個清晨。梁舒婷笑道：「很多農夫出門比我們開店時間還早，他們來買早餐時，已經是田裡工作結束要回家了。」早餐店是當地，甚至可說是田寮區唯一的西式早餐，不僅隔壁崇德國小學生固定報到，國高中的校車也特別在店門口停留載送學生。

忙完早上7、8點的高峰期，夫妻倆便轉換成另一個身分，規劃深度旅遊與在地創生的「惡地工作室」。「惡地，就像造山運動，不斷地碰撞、擠壓、抬升，同時隨順自然侵蝕、變動、消長。」梁舒婷說：「在二仁溪曲流溫柔的環抱下，這裡的生物與人們創造出善解、包容、熱情的地方特質與文化，堅強地承擔一切考驗。」一方水土，養一方人，透過惡地食材教育，梁舒婷認為泥岩惡地的豐富內涵絕對不是只有月世界這麼簡單，更多土地與人文的連結，等著遊客來發掘。

惡地農夫工作室推出多樣化的旅遊行程，推廣惡地的生態與人文特色。(圖片提供/惡地農夫工作室)

惡地農夫工作室

來到惡地農夫工作室，外觀是一間三層樓透天的早餐店，房子外面有一棵逾三十年的巨大鹿角蕨，一樓是早餐店，二樓以上做為工作室使用。

工作室規劃許多充滿互動性的在地導覽，除介紹月世界的特殊惡地景觀，也會直接到蔬果產地實際走訪，高鹼性的泥土富含鈉和鎂，雖然作物生長慢，但長出的水果卻特別甜美！沿途順手採摘一些作物，回到工作室進行加工，早餐店頓時化身為DIY廚房空間，一起品嚐著來自惡地的好滋味。接著若想再進一步了解地質的多樣性，鄰近的月世界泥火山、大崗山、馬頭山等的自然地景，也是不容錯過的景點。

泥岩惡地地貌

仔細觀察泥岩惡地，可以發泥岩組成外觀帶點青灰色，因此被稱為「青灰泥岩」。原本沉積於海底泥岩，從表面側看，閃耀著一層銀白的鹽結晶，所以又被稱作「海銀土」、「白崩坪」。人們給充斥青灰泥岩以及海銀土的地貌環境一個浪漫的名字叫「月世界」。

灰泥岩惡地地形。(上：攝影/曾信耀、下圖：圖片提供/惡地農夫工作室)

除了在北田寮崇德附近的惡地地形被稱為月世界，南邊南勢湖附近的「太陽谷」惡地景觀亦具有同等氣勢，太陽谷南邊的惡地地形則稱為「燕巢月世界」。

月世界泥火山

泥火山的成因，主要是因地底下有甲烷一類的天然氣，被深埋地底以高壓的方式封存在泥岩中。當地層受到壓力擠壓形成裂隙，天然氣混合泥沙與地下水呈現半液體狀態，沿著裂隙竄出地表噴發，就形成了泥火山。

烏山頂泥火山由地底下的氣體，沿著旗山斷層造成的裂隙將泥漿推到地表，在地表形成一個像火山的泥火山。(攝影/李美玲

而它的外觀會依照不同的環境條件、泥漿濃稠程度不同而呈現不一樣的樣貌。泥漿水份較多且比較稀的話，容易形成噴泥池、噴泥盆，例如新舊養女湖、大小滾水等。而「烏山頂泥火山」是全臺最高的錐形泥火山，高約3.5公尺，是由於地底下的氣體沿著旗山斷層造成的裂隙將泥漿推到地表，於是在地表形成一個像火山的泥火山。

二仁溪河灘地農業區（季節限定）

橫亙每年10月至次年4月，為了爭取更多可耕種的時間，農民在颱風季過後，開始下到在二仁溪畔耕種，溪邊熱鬧的景象就像是個「二仁溪畔農作俱樂部」。二仁溪曲流堆積處形成沃土，猶如尼羅河氾濫，經溪水淘洗的土壤不僅肥沃且少蟲害，是惡地中一塊瑰寶之地。農民種植蔬菜、地瓜、南瓜、番茄、玉米等作物，直到次年雨季來臨，溪水再度淹沒這地，形成年復一年的循環。

「二仁溪河灘地農業區」是惡地中一塊瑰寶。(圖片提供/惡地農夫工作室)

梁舒婷

從南藝大建築藝術研究所畢業後，選擇返回故鄉。身兼早餐店店主、地方創生推手、生態旅遊導覽等多重身份，她創立「惡地農夫工作室」推廣惡地觀光。

惡地農夫工作室創立人梁舒婷。(圖片提供/惡地農夫工作室)

Information

• 惡地農夫工作室

地址：高雄市田寮區崇德里崇德路91號

營業時間：

早餐店（1樓）：06：00～賣完為止，週六週日休

工作室（2樓）：09：00～17：00，週六週日休

電話：（07）636-6192

預約導覽：「惡地農夫」FB粉絲專頁

• 月世界地景公園

遊客中心：10：00～17：00

月世界：全天候開放（夜間打燈時間：18：00～22：00）

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

• 小滾水泥火山

地址：高雄市田寮區小滾水11號南側（鄰近崇德社區）

時間：全日開放

• 二仁溪河灘地農業區（季節限定）

地點：高雄市田寮區古亭橋、三和橋下

時間：全日開放

• 太陽谷

地址：高雄市燕巢區金山里番田路埤底巷

時間：全日開放

• 烏山頂泥火山自然保留區

地址：燕巢區深水段183-8號

時間：09：00～16：30

本文作者：李瑰嫻