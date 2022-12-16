哈利與梅根下半部紀錄片的宣傳片段

哈利和梅根的網飛（Netflix）紀錄片下半部周四播出，但無論兩人與王室的關係有多緊張，內部消息人士說，英王查爾斯都極不可能拔除他們薩塞克斯公爵和夫人的頭銜。

據《第6版》（Page Six）網報導，哈利與梅根的頭銜是2018年5月19 日結婚時，由今年9月去世的女王所賜。儘管批評者主張，在前3集紀錄片播出，兩人大吐苦水，批評王室時，就應該拔掉他們的頭銜，但一位王室專家卻說，查爾斯根本不太可能會考慮，主要是因為那顯得太小氣，也太苛刻了。

此外，這位專家說，要是查爾斯這麼做，只會讓哈利夫婦說，那是報復行為，並證明王室根本不要他們。另一方面，根據王室禮節規定，就算查爾斯拔了他們的頭銜，梅根還是能跟著正式稱號為「亨利王子」（Prince Henry）的丈夫哈利，享有「亨利王妃」（Princess Henry）的尊號。

The King visited Westminster Hall in the Houses of Parliament to unveil a plaque which marks the place of the Lying-in-State of Queen Elizabeth II.



King Charles met the leaders of the House of Lords and the House of Commons as well as the prime minister and party leaders. pic.twitter.com/gquShNF6rp — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 15, 2022

不過，至於哈利如果選擇放棄頭銜，那又是另一回事了，在紀錄片中，他和梅根直接以自己的名字作為紀錄片名，而沒有加上任何頭銜。英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）執行編輯李特（Joe Little）說，只要哈利想要，沒什麼能阻止他放棄頭銜。例如，超過1世紀前，當時號稱最美公主的維多利亞女王孫女「康諾的派翠莎公主」就因為嫁給平民，而主動放棄了「大不列顛和愛爾蘭公主殿下」的頭銜。