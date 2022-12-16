全球掀起晶片自製熱潮，外媒披露印度塔塔集團（Tata Group）計劃生產印度本土製造的晶片，打算在未來5年為此投資900億美元（約新台幣2.7兆元）。日經中文網以「印度要打造代替中國的半導體聚集地」為題撰文，分析印度正努力抓住中美技術脫鉤的間隙，要爭取成為半導體領域的中心， 不過，印度半導體產業仍在發展中，目前距離打造出自主供應鏈還很遙遠。

印度塔塔集團投資控股公司塔塔之子（Tata Sons）董事長詹德勒瑟卡朗（Natarajan Chandrasekaran）接受《日經亞洲》採訪時指出，該集團已在2020年成立塔塔電子（Tata Electronics），將在該公司下建立半導體組裝測試業務。他們也將包括美國、日本、台灣和韓國的半導體製造商視為潛在合作夥伴。

詹德勒瑟卡朗還表示，塔塔集團將研究最終推出上游晶片製造平台（晶圓廠）的可能性，與組裝和測試的下游步驟相比，晶圓製造的上游過程在技術和財務上更具挑戰性。

《日經中文網》進一步分析，塔塔集團將著手構建本土半導體供應鏈，對該集團來說，半導體是汽車及IT等現有核心業務實現成長不可缺少的零件，但目前大多依賴進口。

根據印度電子半導體協會（IESA）預測，印度2026年的半導體市場規模為640億美元，將達到2021年的2倍以上，但其中大部分僅限於設計等部分工序，距離自主供應半導體還很遙遠， 在此情況下，塔塔集團決定進行大型投資，自己建立半導體業務。

此外，由於中美對立越來越尖銳，一些企業離開中國，包括美國大廠蘋果已開始將集中在中國的部分iPhone生產轉移到印度等。印度政府及塔塔集團看到這些變化，計劃取代中國半導體產業聚集地的地位。

印度總理莫迪在4月首次舉辦的半導體産業振興會議Semicon India（印度半導體會議）上，透過視頻發表談話指出，「正在建立新的世界秩序，我們必須抓住這個機會」。

在中美晶片大戰越演越烈之際，美國媒體《CNBC》分析指出，這些地緣政治動盪促使晶片製造商將生產鏈從中國轉移到鄰國，其中印度和越南可能會受益。以越南為例，其投入數十億美元投資設立研究和教育中心，吸引主要晶片製造商進駐，包括韓廠三星承諾今年將在越南投資33億美元，目標是到2023年7月生產晶片零組件；至於印度也正在成為這些晶片製造商的生產基地，因為它在微處理器、模擬晶片設計等方面擁有越來越多的設計人才，而且印度的勞動力充足，人力成本也很低。