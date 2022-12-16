買房看地段，捷運宅已經成為不少民眾首選條件，北台灣購屋族也大多「循線而居」，但是雙北市的高房價，讓許多首購、換屋族望之卻步，在外溢效應之下，消費者轉向擁有交通機能和高度行動力的桃園機場捷運沿線。根據聯徵中心統計，今年上半年桃園市30至40歲族群，每百人就有1.4個購屋，比例僅次於新竹縣市，購屋積極度高，主要原因為桃園新興重劃區相對平價且屋齡新穎，吸納許多外來族群，其中，A10山鼻重劃區更成為近期區域焦點。

(圖/業者提供)

買房就要樂淘「桃」 捷運沿線A10山鼻站CP值最高

機場捷運線的A10山鼻重劃區，近年機能有明顯發展，相比鄰近的林口、南崁、青埔，房價仍處於低基期，卻同時擁有軌道經濟以及建設利多，成為沿線最具潛力區域。

不同於一般大面積開發的重劃區，A10山鼻重劃區總面積僅39公頃，全區住宅距離捷運站步行10分鐘內即可抵達，具備「開發速度快、可較早匯聚生活機能」雙優勢；生活機能方面，步行6至10分鐘可到舊有的山腳商圈，內有多家便利商店、藥局，也有許多小吃及連鎖餐飲，車程10至15分鐘也可至南崁生活圈，有台茂、好市多等商場，利於進行大型採買及滿足購物娛樂需求，加上自山鼻站搭乘捷運，一站8分鐘就可抵達A9林口站，但相較該區域平均房價每坪約45-58萬，山鼻站平均落在3字頭，價差高達5-7成，置產CP值高。

省預算更不委屈 「寶佳峰匯」低公設 空間一次到位

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A10山鼻重劃區面積雖不大，但各區周遭環境不同，特性也不太相同，位於A10山鼻站東側的寶佳峰匯，周圍屬於區域較多自然人文景觀之處，包括保存區、保護區及公園等，環境無汙染，適合追求高居住品質的購屋族；基地距離捷運站僅550公尺，步行6分鐘能抵達，加上屬於區域稀有角地，享有大面積1,893坪基地，為創造最大居住空間，公設比僅32.4%，規劃24-47坪2-4房產品，3房及4房戶戶邊間，皆為雙面採光以上，2房產品客廳格局方正，大多為2衛浴，實用性高。

寶佳峰匯公設部分則有500坪私人中庭花園，另規劃氣派門廳、交誼廳、閱覽室、廚藝空間、兒童遊戲區以及健身房俱樂部等，南北兩側街廓各有一座公園，延伸社區綠地，景觀怡人，在腹地有限的A10站周遭，是罕見充滿綠意的寧適社區。

寶佳峰匯

機捷A10首選雙綠帶 快捷慢活並行

接待會館：桃園市蘆竹區南山路三段108號

預約專線：03-324-2555