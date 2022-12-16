烏克蘭能源基礎設施遭俄羅斯轟炸，導致當地電力短缺更加嚴峻。外媒報導，歐盟執委會率先宣布捐贈3000萬顆LED燈泡，盼各國出手伸援助，助烏克蘭挺過寒冬。但歐盟此舉卻在社交平台推特上引發不少網友議論，「有烏克蘭網友表示，他們的真正問題是缺電，提供節能燈泡毫無意義，他們更需要電池、移動電源等」、「就像給非洲飢餓兒童送飯勺」、「大陸會感謝這筆3000萬顆燈泡訂單」。

路透報導，法國14日在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，討論各國可提供哪些物資援助，確保烏克蘭民眾在嚴冬期間，維持飲水、食物、能源、衛生和交通等方面的需求。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視訊出席國際援助會議時提到，目前烏克蘭有1200萬人正遭遇停電，他們迫切需要發電機，以及修復電網的專業設備，他同時呼籲全球向烏克蘭供應5000萬顆LED燈泡，以緩解電力供應吃緊問題。隨後歐盟承諾提供3000萬個LED燈泡給烏克蘭。

烏克蘭經濟部長Yulia Svyrydenko表示，免費更換LED燈泡計畫很快就會上路，如果烏克蘭能安裝5000萬顆LED燈泡，將能節省10億瓦，相當於一座發電站1年的發電量。

不過，歐盟贈送燈泡的美意，卻在推特上引來不少網友狂酸，一位烏克蘭網友直言，「這完全沒有意義，因為在過去10年的時間，我在烏克蘭沒見過一個不是LED的燈泡。」

隨後這位網友貼出烏克蘭城市因缺電而關閉街燈的照片，他憤怒地表示，給燈泡，烏克蘭缺電的問題就會消失嗎？

另一位烏克蘭網友說，「我們此時更需要的是電池和移動電源，不一定要捐贈，我們可以用優惠價買歐洲的庫存貨。」

還有人反問「燈泡的電從哪裡來？發電機的燃料又從哪來？無論怎麼樣，中國感謝這3000萬LED燈泡的訂單」