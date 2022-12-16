先前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）被一名男大生在社群平台推特（Twitter）上，以自製的機器人成功追蹤私人飛機行蹤，欲以5千美元要求對方關閉帳號遭拒，如今馬斯克買下推特，竟直接將該男大生的帳號停權，但也與自己曾經所主張的言論自由背道而馳。

19歲的男大生斯威尼（Jack Sweeney）透過自製的機器人來追蹤飛機航程，在推特有多個機器人帳號追蹤微軟創辦人比爾蓋茲、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克伯和馬斯克等知名人士的飛機行蹤。

其中一個帳號「@elonjet」是用來追蹤馬斯克飛機位置，斯威尼此前透露，他推特收到馬斯克私訊，以5千美元的價碼要求關閉帳號，指這行為涉及安全問題，但他以錢太少為由拒絕馬斯克。

斯威尼認為他為設計這機器人付出許多，向馬斯克提出5萬美元或是1台特斯拉的價碼，但在馬斯克稱需要考慮一下後，整件事情不了了之。

「@elonjet」帳號被停權。（圖／截自@elonjet推特頁面）

外媒報導，如今馬斯克成了推特的掌權人，上個月才公開表示，追蹤飛機行蹤的帳號雖然存有安全疑慮，但他不會停權這些帳號，聲稱這是他捍衛言論自由的承諾。

結果，斯威尼指出，他的「@elonjet」帳號被停權了，頁面顯示該帳號違反社群平台規則。此外，斯威尼還說，他所管理的帳號全都被停權。

斯威尼表示，「馬斯克檯面上說不會採取任何行動，因為他要保障言論自由，但這卻與他說的截然相反」。