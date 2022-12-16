人類最後一次踏上月球已經是1972年時的阿波羅17號登月任務，近50年來再也沒有人登上月球，美國航太總署（NASA）前署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，根本障礙並非是科學或科技技術的不足，而是來自預算和政治的變化。

商業內幕報導，布萊登斯坦曾說，如果不是因為政治風險，現在早已踏上月球，「政治風險阻礙了計畫，因為這個項目耗時過長，花費太兇」。

前太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）表示，在月球上建立一個永久的載人基地是有可行性的，「有許多事情等著我們發明、測試，才能更深入的研究」。

月球的基地能夠成為深空任務的起點，前所未有的太空望遠鏡、解開地球和月球形成的謎團，甚至帶動繞月球一圈的太空旅遊經濟。然這一切卻因為無聊且很令人沮喪的原因耽擱了，其中最大障礙，也是最現實的莫過於高昂的成本。

NASA今年預算為240億美元，拜登已經要求國會將明年預算提高至260億美元，但這與過去相比卻杯水車薪，僅佔美國財政預算的4%，而現在卻只佔0.4%。阿波羅7號太空人坎寧安（Walter Cunningham）表示，除非國會投入更多資金，否則這些計畫只是空談。

此外，美國政黨輪替後，也讓太空計畫的重心一變再變，經歷布希、歐巴馬和川普政府執政，太空計畫已經多次在取消、重做之間輪迴，不僅浪費時間還造成200億美元的損失。

但與歷屆總統相比，拜登是個例外，他並沒有推翻川普政府時期的阿提密斯計畫，並包持太空團隊的完整性，NASA預計2025年或2026年將重返月球。

除了政治因素，月球上的惡劣環境也不容忽視，星球表面覆蓋著一層風化層，是由隕石撞擊月球所產生的塵埃與顆粒組成，非常具有腐蝕性和黏性，很容易損壞太空服等設備，資深太空人惠特森（Peggy Whitson）說，「如果要建立永久性的太空基地，就必須克服它」。

最後，時代的變遷讓職業更多樣化，選擇從事太空人的年輕人不如以往，現役人員老齡化也成了登月的阻礙，

太空人霍夫曼（Jeffrey Hoffman）提到億萬富翁太空迷馬斯克和貝佐斯，2018年時他表示「如果只有NASA、波音和洛克希德，永遠不會出現航太領域過去10年的創新，因為沒有動機降低成本或改變我們做事的方式」。

只不過，霍夫曼仍堅信太空有朝一日會成為經濟的一部分，重返月球也會成為現實，這是值得努力的事情。