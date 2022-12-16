九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭任民進黨主席，閣揆蘇貞昌則請辭被慰留成功。關於蘇揆去留的問題近日被熱議，台大政治系教授左正東15日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，蘇貞昌是政壇老手，且蘇系在中常會、中執會有席次，所以他有影響黨內決策的能力，跟國安會祕書長顧立雄、前副總統陳建仁不一樣。蔡英文換人會面臨到很大的不確定，且蘇又在副總統賴清德跟蔡之間站得這麼清楚，說他是挺蔡的，所以蘇貞昌留反而是蔡英文最放心的最佳選擇。

「從新聞裡看起來，各方面的徵兆，我覺得蘇貞昌真的不想走。」左正東表示，當然因為他要為蔡英文擋子彈，經營各種人事任命，所以蔡英文要讓他走，他也有籌碼可以跟蔡英文叫板。而且蘇貞昌跟陳建仁還有顧立雄有一點很不一樣，他是一個政壇的老手，他懂得怎麼樣合縱連橫，他懂得怎樣玩弄權力，這個陳建仁恐怕是沒辦法，顧立雄也是嫩了一些。

左正東說，蘇貞昌腦筋裡說不定還有想要選總統的想法，因為大家如果不放心賴清德，認為賴清德是務實的台獨工作者，美國人可能不放心，那對他這個要拿掃把來對抗大陸，但又沒有把台獨往自己頭上貼的人，說不定他覺得他很有機會呢？主持人盧秀芳問：掃把會先把賴清德打掉？

「他已經告訴賴清德啦，有利有弊嘛！」左正東指出，接任民進黨主席有利有弊，就是叫賴對小英要客氣一點，不要一下子就全盤端走。現在如果從民進黨內的權力格局來看，蘇系在中常會、中執會是有席次的，所以蘇貞昌的確是有影響到黨內決策的能力，跟顧立雄、跟陳建仁都不一樣。

左正東強調，所以蔡英文對待蘇貞昌，其實必須要把他當成盟友，不能把他當作手下，這個棋的下法就完全不同。這就是為什麼蔡英文還要想辦法攏絡他、哄他，讓他可以放手。「但是我認為，他留下來可能對蔡英文更好！」因為他已經得心應手了，現在要換任何人，蔡英文都會面臨到一個很大的不確定。然後蘇現在又在賴跟蔡之間站得這麼清楚，說他是挺蔡的，所以他留下來反而是蔡英文最放心的最佳選擇。

「其他人是拿出來，看看市場的反應。」左正東說，如果其他人，大家也不覺得特別好，那蘇貞昌留下來的理由就變得非常堅強了，反正沒有替代的人選。「而且我認為蔡英文一直很迷信她2020年那次的經驗。」就那一次那麼慘她都還可以挺過來，817萬票，那次她就是跟蘇貞昌兩個搭檔。