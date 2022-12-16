「數位發展部還在點麵線？」國民黨立委鄭麗文15日在臉書發文指出，新聞報導新北市有一名李姓男子，在多年前涉及偽造有價證券罪遭到法院通緝，後來這名男子認為身分證數字含有「4」等不雅諧音，所以申請變更身分證字號獲准，沒想到日後遇警方盤查、輸入他的新身分證字號，根本查不到他有通緝在身！她質疑到底還放任多少未知危險在外面趴趴走？這幾年來資安問題依舊存在，負責處理資安問題的數位發展部人呢？

她提到，這名李姓男子是因為最近和他人起糾紛，民眾見狀報案，原先警方到場後使用電子通聯系統查詢李男新的身分證字號，並沒有察覺有任何異狀，是收案後使用警政通報系統，才發現李男已經被通緝17年，再2年就解除通緝管制，不只因此意外揭露他的通緝身分，也發現政府戶政等電子系統出了大大大漏洞！ 到底是警政系統問題還是戶政系統問題，還是現在算是數位發展部的問題， 又或是哪個單位要揹鍋？

「這起事件會不會並非個案？在外頭趴趴走，查詢不到通緝資料的還有多少人？」鄭麗文質疑，為什麼警方執勤時，使用的系統無法連動查詢到該名男子曾經變更過身分證字號？之前都發生外役監逃犯返家探親逾期未歸，過了整整三個月才緊急發布通緝！到底還放任多少未知的危險在外面趴趴走？是不是應該要趕快改善，避免基層員警在值勤時，因為不知道眼前的民眾是不是通緝犯、有沒有前科，而身處在危險之中？

鄭麗文直批，蔡EE總統明明在2018年就核定「國家資通安全戰略報告，也不斷強調「資安即國安」，更在2021年9月發布「資安即國安2.0」戰略報告，從這裡不難看出這幾年來資安問題依舊存在、也需要加倍努力去排除，自2019年以來，每年有674件政府資安事件，隔年起是677、733件，目前仍在大幅成長中，顯示資安問題愈來愈嚴重！如今又發生查不到通緝資料的問題，今年成立，負責處理資安問題的數位發展部呢？郎勒？社會安全網都破成什麼樣了，資安國安也都沒了，數位發展部還在點麵線？蔡EE呢，郎勒？