九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，副總統賴清德日前表態參選黨魁，但關於蔡英文是否退出權力核心的討論持續延燒。台大政治系教授左正東15日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，蔡英文現在想的是她要怎樣安全下莊，繼續成為台灣政壇的老大，未來不管藍綠都要沿襲她的路線，都要把她像故總統李登輝那樣地對待，把她奉為一張神主牌。至於賴清德當不當選及民進黨民調是否拉抬起來，都只是次要的問題。

「現在這一局，她想的可能不是賴清德能不能當選總統！」左正東強調，蔡英文現在想的是她要怎麼樣安全下莊，她要怎麼樣繼續掌控這個政黨，繼續成為台灣政壇的老大。說不定她心裡想的是，未來不管誰當總統，都要把她像李登輝那樣地對待（主持人盧秀芳：李登輝2.0？），當她這樣想的時候，賴清德當不當選就只是次要的問題，重要的是未來不管藍綠都要沿襲她的路線，把她奉為一張神主牌。

左正東直言，所以她可能就不見得是要從賴清德怎麼樣短期間把民進黨的民調拉起來這個角度去思考。她心裡想的是怎麼樣去延續她想要做的事情，怎麼樣在最後這一年，她仍然是整個政壇最重要的一個行為者。盧秀芳提到，沈富雄說她愛不愛民進黨，這格局就太小了？左正東說，她本來就不是民進黨的，她也跟民進黨的人格格不入，所以才用了很多非民進黨典型的人物。