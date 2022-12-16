行政院院會通過公職人員選罷法修正草案，擴大排除黑金參政條款。國民黨政策會執行長曾銘宗表示，大方向支持行政院推動修法，立法院國民黨團也會自提版本，還會加碼推動修改政黨法，讓政黨內部選舉也比照選罷法擴大排黑規範。

曾銘宗說，民進黨黑金治國，涉黑人員多並非民選公職人員，而是在民進黨各級黨部中，只有從源頭的對政黨內部規範，才能真正達到遏止黑金干政的結果。

曾銘宗表示，國民黨團與智庫已在準備納排黑條款的政黨法修法草案，會盡快在立法院提案；只要朝野有共識，希望愈快通過愈好。

國民黨副發言人楊智伃表示，國民黨樂見執政黨終於願意正視民進黨內部黑道參政與黑金勾結問題，但令人質疑的是，因民進黨執政6年多來，早就能夠執行通過的法案，非得要遇到選舉被檢驗時才想亡羊補牢，難讓人民信服。

楊智伃說，國民黨堅持「走對的路、提對的人」，採行的排黑條款長期以來比民進黨更嚴謹、嚴格，呼籲民進黨比照辦理、好好反省。