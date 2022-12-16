民眾黨新竹市長當選人高虹安因助理費爭議遭檢調約談，被不少網友批評為綠營敗選的司法追殺。臉書粉專「綠查錶」15日貼出「爆料公社」的爆料圖發現，竹科單身員工宿舍內部整修竟要1.2億，似乎高虹安選前稱的「新竹大秘寶」又挖一樁，直呼終於知道為什麼一定要抓高虹安了。

綠查錶15日在臉書發文附圖提到，高虹安尚未就職新竹市長，辦公室今晨遭檢調搜索，辦公室人員剛剛遭檢調押走。「3億追加到12億的棒球場不重要！新竹小學2億追加到16億不重要！高虹安不管怎樣就是很重要！」

綠查錶附上一圖，圖片出處為爆料公社：「竹科單身員工宿舍，內部整修居然要1.2億！終於知道為什麼一定要抓虹安了！」

選前曾發生花12億整修的新竹市立棒球場啟用，2場中華職棒賽事竟害4名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄更肩傷整季報銷，引爆不少球迷及網友怒火。許多網友都質疑，高虹安選前稱有「新竹大秘寶」， 民進黨似乎怕新竹市政黨輪替後有些見不得光的弊案現形。

對綠查錶轉貼出的訊息，媒體人張禹宣留言虧：「單身公害」；網友也酸「怕她查案所以先下手為強，爛黨一點面對的心都沒有，只會用這些招，唉」、「解決要解決問題的人就可以了！」、「自己人貪多少錢都無所謂，一路挺到底，不是自己人貪一毛都要追殺到底」、「新竹太多黑幕，一定要抓出來」。