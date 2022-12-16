美國知名體育記者華爾（Grant Wahl）在報導卡達世足賽期間突然倒地，經過搶救後仍不幸身亡，他的妻子、美國知名流行病學家剛德（Celine Gounder）表示，丈夫是死於主動脈瘤（aortic aneurysm）破裂。

美國知名體育記者華爾（Grant Wahl）9日在卡達世足賽報導阿根廷對上荷蘭一戰期間突然倒地，經過搶救後仍不幸身亡。他的妻子、美國知名流行病學家剛德（Celine Gounder）14日表示，丈夫是死於主動脈瘤（aortic aneurysm）破裂，就算施以心肺復甦術（CPR）或電擊也無法挽救性命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，49歲美國體育記者華爾9日在卡達報導「阿荷大戰」時突然倒地，據當時在記者室的英國《世界足球》（World Soccer）雜誌專欄作家拉德尼奇（Keir Radnedge）描述，當時正邁向加時賽的尾聲，突然左邊的同事開始大叫醫護人員，「顯然是有人倒地了」，醫護人員約在現場為華爾急救20-25分鐘，隨即迅速將他送醫，不過華爾最終仍回天乏術。

華爾的遺體12日運回美國進行驗屍，遺孀剛德周二表示，丈夫死於「緩慢增長、未發現的主動脈瘤破裂，並伴隨心包膜積血（hemopericardium）」。

她說丈夫過世前胸部感受到的壓力可能就是初期症狀，「再多的CPR、電擊也救不了他。」

主動脈瘤並非腫瘤，而是主動脈直徑擴大，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網介紹，主動脈瘤破裂時會造成體內大出血，美國2019年約有1萬人死於主動脈瘤破裂或主動脈剝離（aortic dissection），其中59%為男性。

CNN首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）指出，主動脈瘤較少見、且難以察覺，「非常難檢查出這類問題」，「可能原本就存在一段時間，但沒有引發太多症狀。」

美國知名體育記者華爾（Grant Wahl）9日在卡達世足賽報導賽事時突然倒地，經過搶救後仍身亡。圖為10日球場播放他的畫面致意。（圖／TPG、達志影像）

事實上華爾在倒地前幾天確實就感到不舒服，幾天前他在自己的播客（Podcast）節目上談到有胸悶的症狀，嚴重到讓他得去世界盃媒體中心的診間求助，他當時認為自己是罹患支氣管炎。

5日他也在一封簡報中提到自己工作量太大、睡眠不足，又處在高壓下，導致身體「崩潰」了，感冒長達10天，在服用抗生素及補充睡眠後才好轉。

華爾11月時曾表示自己要進入某場比賽時，因為穿著印有彩虹的上衣，遭到保全拒絕進入、甚至逮捕，他在被拘留25分鐘後釋放。這起事件也引發外界聯想是否與華爾猝死有關。

華爾猝逝後，他的哥哥艾瑞克（Eric Wahl）稱弟弟可能遭到殺害，引發關注。華爾曾批評卡達政府，在彩虹上衣事件後更收到死亡威脅。不過妻子剛德強調，丈夫的死與任何「犯罪」無關。

華爾報導足球賽事超過20年，包括11場男子、女子世界盃，他也出版過多本有關運動的書籍。