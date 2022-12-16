日本搖滾樂團「Newspeak」由負責作詞作曲、自英國利物浦海歸的主唱Rei、節拍正確無比且充滿力道的加拿大鼓手Steven、演奏Groovy感滿點的貝斯手Yohey共3人組成，本周六（17日）將來台參加在台中麗寶樂園落羽松林草原舉行「Camp de Amigo音樂祭」，日前接受視訊訪問，從未造訪過寶島的他們都表示相當期待，Rei更透露，在英國和美國居住期間，有認識了一些台灣朋友，會在演出前準備好中文，請大家拭目以待。

提到「Newspeak」成立的契機，Yohey分享，3人因在同一個Live House表演而認識彼此，直到2017年Rei從英國回到日本後，發現大家想要繼續做音樂，加上又剛好住很近，便想說可以一起組團，Rei也笑曝，其實原本是Steven和Yohey先分別詢問了他的意願，「他們都各自說想當主唱，要我當鍵盤手，但都一直沒有進度，就變成我主動去邀請了」，加拿大籍的Steven則是本來就在日本出生，在生活了30幾年，不忘自嘲因為都是念國際學校，所以日文並不是那麼好。

此次來台，3人皆表示，很想感受一下台灣音樂祭的氛圍，Rei說「日本才剛解除演唱會發出聲音的禁令，聽說台灣好像沒有這樣的規定，如果大家用尖叫或歡呼來回應，我們會非常開心的」，當然也不想體驗在地文化的機會，Rei表示，最想去《神隱少女》的場景九份，還有到路邊攤吃滷肉飯，Yohey更透露，小時候父親每個月會來台灣出差，「都會帶茶回來，我喝一喝之後也不知道為什麼過敏就治好了，而且真的很好喝，希望有時間可以去喝茶」。