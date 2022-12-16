小玉兒推出新歌，邀來王艷薇擔任配唱製作人。（齊映國際提供）

創作女聲小玉兒Sonya挑戰全新曲風，在今年耶誕之際推出全新單曲〈一想到你〉，有別於熱鬧歡愉過節氛圍，小玉兒這次走回抒情歌路，透過歌聲傳達，傾聽自己內心深處的聲音才對、給自己面對未來2023的勇氣，新歌特別邀來王艷薇擔任配唱製作人操刀，在聲線與詮釋情感都給予小玉兒新的養分，她打趣說：「老師沒有兇過我，反而是非常有耐心地一起陪我完成這首歌，給我很多安全感。」

小玉兒挑戰R＆B這半年來向王艷薇拜師學習唱歌，王艷薇形容：「小玉兒是一個很成熟 把自己照顧得很好的學生，不會對老師說累、可以一直反覆地練習並且很快地達到我認為對他來說很困難的要求。」更認為自己是一個開發潛力的老師，只要看到學生的可能性，會不顧一切都要往那個目標去發展；她為這次作品打了7.3分：「希望她能夠展現出勇氣勇敢女人power，這是我認識到的她，那個可以靠自己作詞作曲照顧到別人的感受的她。」

MV音樂影像上，小玉兒特別飛往香港當地取景，透過另一座城市的樣貌、生活視角讓歌曲增添了更多畫面，拍攝畫面有許多著名景點：古蹟1881、天星小輪、中環摩天輪、叮叮電車等，她直呼：「本身就很喜歡香港的，地方小小但是存在的意義價值非常的重要，不論是美食、景點，還有到香港也完全不用擔心語言的問題。」首次跟香港團隊拍攝，不會說廣東話的小玉兒依舊樂天，笑說：「梳化攝影、整體劇組流程都跟台灣非常相似，不一樣的地方是攝影的格數這種專業問題好像不太通用，是很難得的跨國體驗。」

小玉兒努力衝刺事業工作，進修獲得了室內軟裝設計證照，由於非常喜歡居家設計決定去上課，日前搬家也都是靠自己設計佈置！2023給自己的目標，她期許：「會繼續做電音舞曲，想把開心正向的一面感染給大家，希望看到我就聯想到開心正能量。」下週她將飛往歐洲親身體驗國外聖誕氛圍，期待逛逛當地市集，好好感受宛如童話故事的浪漫氛圍。