由音樂共創社群平台「OurSong」及音樂發行平台「今夏發大」聯手發起的《＃Remixology 這首給你咪》活動現正熱烈開跑中。此次 VOL.1 由近來發行第5張全新專輯《IDFK》的「R＆B 女神」吳卓源指定任務主題，以專輯首波主打〈late night cruising〉為題，邀請大家「咪」出不同風格的作品。

她分享最有印象的是聽到有位創作者將歌曲改編為台語版本，在聆聽的當下瞬間氛圍變換的感受，讓 Julia 興奮表示：「沒想到這首本來聽起來很 Chill 、很放鬆的歌可以符合不同文化，竟然可以這樣玩。」

此外，另一首由創作者詮釋的性感嗓音，則令她直呼：「他的聲音聽起來很低沉，很有韻味，是超級性感的聲音！讓我聽了有種被電到的感覺。」來自各路的民間高手讓她印象深刻，令她腦洞大開之餘，甚至因此啟發了自己的創作。

她也分享自己最想找好友熊仔、Rgry，甚至是這次專輯《IDFK》的共同製作人 Elin 一起來重新詮釋這首歌，她表示：「他們喜歡的音樂類型各有不同，如果要重新 remix 我的歌，我真的挺好奇他們會怎麼詮釋。」