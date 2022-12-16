Karencici近日推出新單曲〈GO LUV URSELF〉，高唱對假面閨蜜及雙面渣男的吐槽心情，大膽的歌詞直白明快，展現Karencici青春有個性的氣息，她言明歌曲寫的正是自己的心情：「很受不了喜歡在背後說我壞話的雙面人，這首歌是要送給他們，希望能多花點時間愛自己，才不會到處傷害其他的人來填補自己的自卑。」

她趁著上月受邀至紐約演出，再度攜手kvn團隊拍攝〈GO LUV URSELF〉的MV。當時她頂著不到五度的低溫，分別穿著無袖連身牛仔吊帶褲和透膚針織衫等Grunge Y2k的復古時尚造型，搭配由外婆親手編織的毛帽，登上能一覽紐約市景的天台咬牙忍「凍」上工。

Karencici短暫回到美國兩周期間的行程滿檔，除了拍攝〈GO LUV URSELF〉的單曲視覺和MV，同時要為演出練團、練舞、綵排，她不諱言：「其實滿累的，不過很充實，加上是回到美國，所以有點忘記其實是在工作。」Karencici隨後分享此行最開心的事，莫過於媽媽特別到紐約看她表演，「有抽出一點點時間陪媽媽，還讓她入鏡我的MV」，母女倆就像姊妹般地率性漫步在紐約街頭。