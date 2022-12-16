【愛傳媒游文玫專欄】淡江大學文錙藝術中心自12月15日起展出「鑠古燦今-張大千書畫特展」，文玫15日上午特別安排休假親往參與開幕典禮，淡江大學張董事長、葛校長及一級主管、中華海峽兩岸文化資產交流促進會王水衷理事長亦共同與會。

張大干，這位藝壇巨匠，鼎世無雙，其作品，面貌多元，猶如一部繪畫史的縮影，將水墨畫開啟新局，别具意義；其為人，熱愛歷史，重視文化，又富開拓，啟發眾多後學者。無論是針對作品的個案分析，或是對其生活細節的詳加考察；也無論是鑑賞、收藏家想要掌握市場脈動，或是學者專家企圖挖掘作品背後的諸多意義，就其藝術生涯的方方面面，特續不断地進行探索，都是值得期待的未來。

此展覽由淡江大學與中華海峽兩岸文化資產交流促進會共同主辦，由淡江大學文錙中心張炳煌主任擔任策展人，展出張大千作品涵蓋書、畫、文房、扇面等約100件作品，展品來自於向25位收藏家借展，現場還有件由大千先生親繪墨荷旗袍，盡展無限韻味。

展場除了書畫作品，主辦單位也借來書桌、奇石、盆栽，營造人文氣息的書房景緻。李漁在《閒情偶寄》中專門談到書房的裝飾，有很多精妙的設計，但崇尚的是「宜簡不宜繁」，力求「高雅絕俗之趣」，而展場佈置恰如其分地襯托著大千居士作品的絕俗。

展期：111年12月15日至112年1月12日，每日上午9時至下午5時。

地點：淡江大學文錙藝術中心淡水英專路151號

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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