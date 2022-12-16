在投資人憂心央行升息將促使全球經濟衰退之際，美國11月零售銷售數據比預期更差，華爾街股市主要指數今天大幅收低。
道瓊工業指數下挫764.13點或2.25%，以33202.22點作收。
標準普爾500指數挫跌99.57點或2.49%，收3895.75點。
科技股那斯達克指數重挫360.36點或3.23%，收10810.53點。
費城半導體指數大跌115.86點或4.17%，收2661.40點。（譯者：楊昭彥）1111216
在投資人憂心央行升息將促使全球經濟衰退之際，美國11月零售銷售數據比預期更差，華爾街股市主要指數今天大幅收低。
道瓊工業指數下挫764.13點或2.25%，以33202.22點作收。
標準普爾500指數挫跌99.57點或2.49%，收3895.75點。
科技股那斯達克指數重挫360.36點或3.23%，收10810.53點。
費城半導體指數大跌115.86點或4.17%，收2661.40點。（譯者：楊昭彥）1111216
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