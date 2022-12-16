台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，民進黨推派吳怡農出戰，國民黨則由王鴻薇出馬。民進黨台北市議員梁文傑分析稱，吳怡農這一戰，基本盤中山區勉強打平，但恐還是輸，因北松山眷村那麼多，民進黨要贏是做夢，吳怡農必須要把投票率衝高才能夠贏。前民進黨立委郭正亮表示，他自己選過中山、北松山，梁文傑講的是事實。

郭正亮15日在ˊ政論節目《新聞大白話》中表示，他自己選過中山、北松山，梁文傑講的是事實，中山區是42個里，中山區藍綠勢力差不多，北松山則只有20個里，所以梁文傑提出這個憂慮是合理的。而北松山王鴻薇才剛選過，所以她的熱度是夠的，因為這次選舉她打前新竹市長林智堅，成為藍營的英雄，所以北松山她會贏蠻多的。

郭正亮認為，吳怡農講話都沒有梗、都沒有重點，而且他的政策真的很奇怪，他是不是不會用谷歌。針對吳怡農再推「雙語政策多語國家」政見，郭正亮舉例表示，副總統賴清德擔任行政院長時，就推過雙語政策，困難點在哪裡，那時也有一些批評，還有師資問題也是。

郭正亮接著指出，松機遷移也是如此，當時民進黨政府都反對。後來前立委姚文智又再提一次，民進黨第二次執政，還是反對。結果吳怡農現在又提，交通部長王國材也不得不跟他講有三點困難。王國材的回應，跟他們當時被回應的內容一模一樣，長期都是這樣的問題，吳怡農怎麼都不知道，讓人覺得很奇怪，政策是想到就提了嗎？起碼要去了解一下民進黨的歷史，感覺吳怡農不夠用功。