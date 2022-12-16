台灣大哥大瞄準遊戲市場，攜手Logitech G、NVIDIA三強合作，首創一站式雲遊戲創新體驗，台灣大並獨家銷售 Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機，成為繼北美後，全球第二個開賣該款雲端遊戲掌機的市場，亦是亞洲首發。

台灣大在2020年與NVIDIA共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務之後，用戶數年成長超過120％，且玩家黏著度高，平均每月每人遊玩時間、每月活躍用戶數年成長皆超過50％。

台灣大個人用戶事業群副總經理暨商務長林東閔表示，玩家對於次世代遊戲朝向多元需求，台灣大這次與Logitech G、NVIDIA共同整合軟硬體，全面擴大雲端遊戲生態布局，主要看好雲掌機裝置未來將會是雲端遊戲市場的一大助力。

台灣大進一步指出，台灣遊戲市場普及度在亞洲名列前茅，玩家人口比例亦高於全球平均。林東閔強調，台灣大在兩大領域布局雲端遊戲，一是遊戲代理、二是遊戲體驗的投資，台灣玩家密度全球最高，電信用戶中，預期已有破百萬雲端遊戲規模。台灣大現有700多萬行動電話用戶，未來雲端遊戲對於台灣大的營運貢獻指日可待。

根據統計，2021年全球雲端遊戲市場商機高達16億美元，預估2024年達到64億美元，雲端遊戲市場持續往上蓬勃發展，有助於台灣大長期投資效益。

台灣大規畫12月23日開賣Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機，建議售價11,990元，搭配5G指定專案月付999元起，專案價0元帶走雲端遊戲掌機，最高再送價值近2萬8千元遊戲、影音服務，包含GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+ 前12個月請你看，及MyBook 30天免費。

林東閔表示，台灣大與Logitech G、NVIDIA合作，延續新品牌「OP響樂生活」理念，整合網路、內容、設備、服務，提供消費者多元的科技生活與智慧連結的平台，玩家輕鬆透過雲端遊戲掌機，多款3A大作遊戲、影音娛樂服務一機搞定，首創業界一站式創新體驗，開啟下一個雲端遊戲新革命。

台灣大進一步指出，台灣遊戲市場普及度在亞洲名列前茅，玩家人口比例亦高於全球平均，民眾利用碎片化時間觀看影音或玩遊戲成趨勢。

「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」搭載7吋1080p FHD螢幕，遊玩3A大作時可視尺寸是一般5.7吋手機螢幕1.5倍。在按鈕與搖桿的設計上更可媲美遊戲主機控制器，讓玩家享受超順暢的遊戲畫面與精準的操控表現與回饋。463公克輕盈設計，12小時的電池續航能力，搭載Google Play Store，支援多媒體娛樂功能，滿足玩家對於次世代遊戲的多元需求。

Logitech台港澳總經理施前江表示，全新『Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機』跨足雲端遊戲掌機市場，也是Logitech打造雲周邊生態最好的宣示。台灣則是繼北美後，第二個開賣該款雲端遊戲掌機的市場。 NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示，NVIDIA GeForce NOW是一個開放式的雲端遊戲服務，現已串流超過1,400款PC遊戲，包含近期上架的《戰鎚40K：黑潮》，以及《電馭叛客2077》和《極地戰嚎6》等高人氣大作。