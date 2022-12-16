據《日本經濟新聞》（Nikkei）15日報導，日本電子大廠索尼（Sony）正考慮在日本熊本縣（Kumamoto）興建一家新工廠，以生產智慧型手機影像感測器。
據報導，按照索尼規劃，此工廠最快將於2024年破土動工，且最快能在2025財年投入生產。此工廠預計斥資數十億美元。
索尼尚未回應媒體關於此事的提問。報導指出，索尼計畫從台積電位於熊本興建中的工廠取得晶片供應。
據《日本經濟新聞》（Nikkei）15日報導，日本電子大廠索尼（Sony）正考慮在日本熊本縣（Kumamoto）興建一家新工廠，以生產智慧型手機影像感測器。
據報導，按照索尼規劃，此工廠最快將於2024年破土動工，且最快能在2025財年投入生產。此工廠預計斥資數十億美元。
索尼尚未回應媒體關於此事的提問。報導指出，索尼計畫從台積電位於熊本興建中的工廠取得晶片供應。
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