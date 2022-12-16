法國統計局Insee15日預測，法國第四季經濟恐怕小幅萎縮，原因在於當地煉油廠罷工與核電廠維修導致產能下滑，但預估明年上半年經濟活動便能復甦。

Insee在最新經濟預測指出，法國第四季經濟將較前一季萎縮0.2％，不如先前預期的成長持平。但明年第一季將恢復為成長0.1％。

由於第四季經濟預測遭到下調，法國2022年全年經濟恐怕僅成長2.5％，低於該國政府先前預估的成長2.7％。