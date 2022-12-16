跟進歐洲央行（ECB）升息動作，丹麥央行周四（15日）宣布將主要利率調升2碼（50個基點）至1.75％。

丹麥央行周四將經常帳戶與存款利率皆上調50個基點，從1.25％上調至1.75％，此為2009年以來最高水平。貸款利率也上調50個基點，從1.4％升至1.9％。

丹麥在2012年採行負利率、為全球首見，但該國央行今年9月結束長達十年的負利率政策，利率由負轉正。