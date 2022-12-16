現代人性觀念開放，不少人會婚前同居。一名女網友分享，和男友同居後，經常會逗弄對方，但她發現男友很常硬了卻沒往下做，即便她詢問要不要繼續，對方仍以很累婉拒，讓她無法理解，也引起網友討論，不少老司機表示，不是起生理反應就是想要，若每次硬了就要滾床單，男生應該會早逝。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，跟男友同居1年了，兩人的感情甜蜜，在家常常會「逗弄對方」，但奇怪的是，玩著玩著常常感覺到男友硬了，對方卻沒有繼續往下做，反而就直接起身離開去做其他事，讓她非常不解「男生硬了，為何還不想做？」

女網友指出，某天又發生了相同的狀況後，她主動詢問男友「你要不要繼續？」但對方卻以「太累了！」為由婉拒她，讓她滿頭問號，明明男友就硬了，怎麼還不要呢？

貼文引起網友討論，不少老司機回答說，有生理反應不等於想滾床單。「很多時候硬了真的沒想什麼，若硬了就代表想做，那男生可能活不過1天，尤其是熱戀期，基本80%的時間都是硬的」、「男生硬了就想做，1天不就要做800次了」、「硬了就要做的話，大多男孩子可能活不過30歲」、「女生濕了也不一定想做啊，不難理解吧！」

另有女網友則說，換個角度來看，如果男友三不五時就會硬，然後每次硬了都要妳解決的話，妳真的會開心嗎？會不會反而感覺自己變成是洩慾工具呢？其實無論是男生還是女生，出於各種原因起了生理反應，都不代表一定是很想做啊！