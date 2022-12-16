清晨氣溫回升，似乎沒有昨天那麼冷了，不過這只是假象，鋒面今通過，中部以北、東部有雨；晚間寒流抵達，全台氣溫驟降。這波寒流入冬以來最強，周六至下周一受寒流影響，北部、宜蘭低溫下探6至8度，中南部也只有10度上下，呼籲民眾做好保暖。

鋒面、寒流接力報到，今起一連4天，全台從濕冷漸轉乾冷，氣溫不斷下滑，最冷時間點落在18日至19日清晨。今各地氣溫：北部15至21度、中部16至24度、南部16至28度、東部16至26度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，最新模式模擬，寒流前緣鋒面水氣先行，從濕冷轉乾冷的過程中，氣溫會越來越低。他指出，光台北市就有8度低溫，本島平地最低溫也會來到6度以下，要等到下周一白天冷空氣減弱，天氣恢復晴朗穩定。

但下周三（21日）起至下周末，又一波偏乾的強冷空氣南下，受「輻射冷卻」影響，清晨低溫再度跌到10度以下。