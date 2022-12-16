民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高立委辦公室、住處，並約談高及其助理；16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高以60萬元交保候傳。新竹市政府民政處表示，若縣市首長因故無法於規定日期內宣誓就職，應在3個月內補宣誓，若無法依規定補宣誓就要補選。對此，媒體人朱凱翔建議，高應參考蘇治芬在雲林縣長任內放棄交保自願被押，這樣馬上就能對政府造成莫大壓力，甚至「血流成河」。

朱凱翔15日晚間在臉書發表《高虹安的膽小鬼遊戲》一文，指出高虹安當選新竹市長，直擊民進黨軟肋，在高上任前拉高司法偵辦的態勢，創造政治上的空間，對民進黨而言：「妳動我的大秘寶，我就辦到妳雞犬不寧，妳放手，那助理費也可以四四六六就算了。」

朱凱翔指出，基本上，前立委吳成典的判例擺在那，司法上很難硬判高虹安有罪；在政治上，過去蘇治芬曾在雲林縣長任內被聲押，她放棄交保自願被押，馬上造成馬政府莫大壓力。

綜觀以上，朱凱翔強烈建議高虹安，應該秉持「要押便來，怕你不敢」的精神，因為這樣分分鐘都能讓民進黨流血。朱更大聲疾呼：「來吧！我要看到血流成河。」