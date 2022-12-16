央行昨(15)日再度宣布升息半碼(0.125%)，利率一年內「連續4升」，讓有貸款的民眾大呼吃不消。對此，主播劉芯彤發文分析：「如果以房貸1000萬元、分成30年期本息攤還來算，等於1個月要多付3000多元，增幅驚人。」此外，在今(16)日稍早貼文之中，更直言解套方法。

劉芯彤昨(15)日下午在臉書發文，指出這1年來利率已經從1.31%升到1.935%，「如果你的房貸1000萬，30年期本息攤還，史上最低1.31%利率時，每月本息還33608元，到這一次連四升，升到房貸利率1.935%，每月本息還36638元，一個月就會增加3030元，一年就增加36360元。」等於一整年下來，增加的利息已經可以多付1個月房貸。更感慨「這已經不是一顆茶葉蛋的錢，而是能夠滿足整整一個月午餐的開銷了。」

此外，劉芯彤也在今(16)日稍早分享面對「萬物皆漲，但薪水不漲」的解套方法。她表示很多人會尋找投資機會，指出：「朋友最近靠房地產賺了不少錢。甚至有人才入手一年多，同款物件已經比當初的買價高出4、5百萬左右的金額。」然而，她坦言雖然對房地產懂行的容易獲利。但那些是不食人間煙火的人才可辦到。像她們這些平凡老百姓，只能為了房貸升息後的生活錙銖必較。

事實上，劉芯彤面對現今「麥當勞調漲」、「北北基計程車起跳價從70元調漲到85元」的日子，也坦承：「沒做任何虧錢的事但我的資產就一直縮水中。」表示通膨壓力真的越來越大了。