民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室、高女住處，以他字案被告身分約談高虹安、高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇，以及曾任高辦公關組長，昔日被封為「台大13妹」之一的「公衛文」，綽號「水母」的王郁文4人，另依證人身分詢問高女助理黃鈴惠，但可能存有高虹安私人內帳，成為壓垮高「最後一根稻草」的關鍵私人桌機，卻早已被送到廠商進行維修，但該台桌機密碼僅有3人知曉，檢調將進行追查。

今天凌晨，檢察官複訊後諭令高女改列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保、李男無保請回、陳男、王女2人各以10萬元交保。證人黃女亦請回。

據了解，檢調昨天搜索高女辦公室時，發現高的私人電腦桌機，早被送至廠商處維修，高辦並要求廠商在高女上任新竹市長前，於下周一送至新竹市政府，由於電腦密碼僅有高女、高辦前後任行政主任黃惠玟、黃鈴惠3人知曉，因此電腦內是否存有高的私人「內帳」，檢調將追查該電腦內部資料。

據了解，由於高虹安日前曾試圖聯繫高辦前主任黃惠玟、現任主任陳奐宇等人討論助理費，為避免高上任新竹市長後，相關證據遭滅失，臨時決定趕在立法院會期進行期間，經立院同意後展開搜索及約談。

檢調獲報，高辦要求幹部、助理，包括李忠庭、前任高辦幹部黃惠玟、吳達偉、現任幹部陳奐宇、高辦副主任陳昱愷及曾任高辦公關組長的「公衛文」王郁文等6人，捐出部分薪水充當「公積金」。6人回捐金額從2萬元至30萬3076元不等；其中吳達偉曾被揭露，前年2月申領公費薪資5萬元，實領為0。