金融監理沙盒近2年申請案「掛蛋」，針對媒體指稱相關規範對新創業者限制多，金管會提出2項澄清，強調並非所有實驗均需與金融機構合作申請，若實驗經評估成效良好，便會立即啟動法規調適，並非一定要等實驗結束。

近日媒體報導，金融監理沙盒因門檻高、限制多，導致新創業者提出實驗申請意願低。報導指稱，新創業者認為，金管會要求新創辦理創新實驗一定要與銀行等金融機構合作，且實驗期加上法規調適時過於冗長，使營運資金捉襟見肘，均降低提出申請意願。

對此，綜規處處長胡則華表示，新創業者是否與金融機構合作，是依提出的實驗商業模式性質而定，並非所有個案均需與金融機構合作申請。舉例來說，外籍移工匯款實驗案就沒有共同申請的金融機構。

胡則華指出，新創業者需與金融機構合作的樣態通常有二類，一是實驗商模本身即需金融機構參與才能辦理，如架構在銀行信託業務上。二是提出的商業模式範圍小，流程需請金融機構參與才能運作，如機器人理財業務為投顧業務，需與券商搭配進行下單以完成交易。

法規調適作業時間方面，胡則華表示，實驗若經評估成效良好，金管會即能啟動法規調適作業，並非等到實驗完成才開始修法。以阿爾發投顧實驗案為例，在輔導團隊實驗案時即評估調整法令，並在實驗案辦理初期便開放券商辦理外國股票及ETF定期定額業務。

同時，金管會今年已增訂「金融科技創新實驗案效益評估作業程序」，在輔導新創業者後即評估實驗可行性、未來落地法規調整可行性及業者待補充資料等，以進一步加速法規調適時程。

金管會指出，已透過多項措施協助新創業者籌資，包括放寬銀行及金控轉投資金融科技業、透過金融科技創新園區建置「資金媒合平台」，邀請創投與天使單位成為「資金媒合平台合作夥伴」，及彙整政府相關新創企業策略性貸款與補助資源，供金融科技業者利用等。