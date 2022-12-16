臺企銀(2834)為穩固和諧的勞資關係，15日與企業工會續簽團體協約，較過往提供更優質的員工福利，由董事長林謙浩及企業工會理事長游宏生代表簽署，並有北市府勞動局長高寶華及全國產業總工會秘書長戴國榮共同見證，為臺企銀勞資和諧雙贏再啟新頁。

臺企銀2011年便與企業工會完成首次簽署團體協約，期間歷經2次續約，內容已有多項優於法令的勞動條件，如病假30天薪資照給、全薪安胎假7天、短期妊娠3個月以下有薪產假等。

臺企銀此次亦與企業工會展開多次協商，最終達成共識，針對員工福利再添新亮點，如將婚假10天增至14天，提升員工結婚意願，進而增加生育率。

臺企銀對員工權益及福利規畫向來不遺餘力，適時調整相關勞動規章以切實符合員工需求，如疫情期間補助員工購買快篩及投保疫苗接種保障相關保險產品，也提供員工持股信託全額補助、員工參加語文課程進修補助及優於法令規定的員工定期健康檢查。

生育及育兒方面，臺企銀除提供生育補助外，也同時與數家幼兒園簽約，提供員工優惠托兒服務。同時每年辦理「員工滿意度調查」，持續收集員工意見，以作為公司經營管理持續改進的參考。

臺企銀指出，勞資和諧有助於加強員工對企業認同感，企業永續經營也有賴於穩健的勞資關係，因此續簽團體協約對強化勞資關係具代表性意義。臺企銀強調，未來勞資雙方仍可就新共識再行增補修正條文，使團體協約更臻完善，以展現臺企銀打造幸福職場的決心。