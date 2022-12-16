2022年資本市場雖震盪，但前11月投資詐騙陳情案已超越2021年全年。金管會近期更發現有不法業者或網站，假借金管會官員名義發布不實廣告，對此特別澄清官員不會提供個股投資建議等「報明牌」訊息，提醒民眾應小心查證，以免落入不法業者圈套。

證期局副局長高晶萍表示，今年前11月已接獲583件投資詐騙陳情案，超越去年全年的439件，近期更發現有不法業者或網站假借金管會官員名義，發布不實廣告或個股投資建議，意圖誘使民眾加入會員或購買推薦的股票及金融商品。

高晶萍澄清，金管會為金融監理機關，監理目的為維持健全、公平、效率的金融市場，官員不會研判個股價位走勢或投資建議，網站或報章雜誌廣告以金管會官員名義發布對個股的價位研判及投資建議均非事實，提醒民眾勿輕信不實廣告資訊。

高晶萍強調，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法業者，勿輕易相信來歷不明社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告。金管會及相關公會已設置專區可供投資人查詢合法業者名單、遭冒名公眾人物澄清內容、媒體報導及合法業者聲明澄清等資訊。

此外，反詐騙諮詢專線（2737-3434）已於去年12月15日成立，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，由3公會提供合法業者查詢服務。券商公會及投信投顧公會網站亦已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，投資人可至上述網站查詢相關資訊，以確保投資安全。