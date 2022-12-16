九合一選舉民進黨大敗，內閣改組聲浪頻傳，台灣民意基金會15日公布民調顯示，有53.2％民眾同意內閣應該總辭且不應拖到明年。對此，資深媒體人黃創夏昨(15)日在臉書寫下「數字會說話」表達其想法，引來民進黨前立委林濁水留言，自認常堅定站在「民調對立面」，更舉四項公投支持度持續上升時，他呼籲支持蘇貞昌的直球對決，「結果才一個月民調就翻盤了」，引來網友關注。

台灣民意基金會15日公布民調顯示，24.7％民眾非常同意內閣應該總辭，且不能拖到明年，21％不同意。值得注意的是，台灣民意基金會董事長游盈隆從這份民調分析道，民進黨支持者中，有38.8％同意內閣應該總辭不能拖到明年，42.4％不同意，顯示看法分歧。

對此，曾數度發表意見轟蘇貞昌應下台的黃創夏在臉書表示，數字會說話，不必再多詮釋了；但這番言論也引來林濁水在留言區回文。林濁水提到，他非常重視民調，因為民調往往預告選舉勝敗，但他一生從政常做的，偏偏是堅定站在民調對立面，例如當民調一面倒支持四不一沒有、國會減半、降低罷免門檻，他一一站在民調對立面，一輩子傷痕累累；而當民調顯示四項公投支持度持續上升時，他呼籲支持蘇貞昌的直球對決，「結果才一個月民調就翻盤了」。

針對有網友表示大敗之後內閣就要負起政治責任，並質疑蘇貞昌為何要硬幹到底。林濁水回應，論文門、抗中保台反成恐懼牌是民進黨兩大敗選原因，堅持認為這兩件事是蘇貞昌管不到的。