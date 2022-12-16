阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在4強面對克羅埃西亞的比賽，被發現不斷摸著左後大腿，似乎有些傷勢存在，儘管梅西賽後接受訪問，表示自己的狀況絕對沒問題，不過據英國媒體《每日快報》報導，梅西仍因腿筋問題缺席了隊內訓練，讓外界非常擔心他是否能出席對陣法國的世界盃決賽。

帶著左大腿不適的困擾，梅西仍堅持踢完整場比賽，還送出1球、1助攻的精采表現，而隨著比賽接近尾聲，梅西撫摸腿部的狀況沒有再出現，最終率領阿根廷以3比0痛宰克羅埃西亞，報了上屆小組賽落敗的雪恨。

法媒《Foot Mercato》表示，整個賽季深受傷勢影響的狄馬利亞（Ángel Di María），有機會重新被放上先發11人的名單，只不過他的重要性遠不及本屆6場出賽4奪單場最有價值球員的梅西。

阿根廷上一次拿到世界盃冠軍得追朔到1986年，對於梅西及球隊來說都非常渴望拿下大力神盃，沒有梅西助陣的阿根廷，贏下法國的可能性不高，不過以梅西的韌性是不會放棄爭奪冠軍的機會，如果面對兵強馬壯的法國成功奪冠，梅西「球王」的稱號將更加坐實。