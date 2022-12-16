藝人小禎3年前遭不肖廠商盜用照片販賣壓力褲，讓她氣得將截圖貼在社群網路上，呼籲大家不要受騙，未料這些謠言至今仍在網路流竄，讓她忍不住怒轟：「政府都不管這種詐騙集團」。

小禎先前常公開分享瘦身心得，卻被販售來路不明壓力褲的不肖廠商鎖定為目標，用她的名氣當做招牌，宣稱「小禎就是穿了這款才瘦」，當時氣得她在臉書怒嗆：「真的很不要臉！褲子肯定很難穿才需要用騙的！我沒有代言任何壓力褲」，更再三強調：「詐騙集團不要買，騙人的不要買」，呼籲所有人不要上當。

小禎不滿不肖廠商過了3年仍盜用照片販賣壓力褲，不滿怒轟：「政府都不管」。(胡小禎臉書)

未料過了3年這些謠言仍在網路流竄，讓小禎氣到在留言區開罵，她表示有藍勾勾才是唯一認證粉絲團，接著怒轟：「政府都不管這種一小條一小條的，其實加起來是一個很大的詐騙集團耶」、「我是不可能去代言這些什麼喝的就瘦或是吃的就瘦的東西，如果有這些東西，那我自己開健身房運動成這樣是在忙什麼」。

小禎認為政府應該要正視此事。(胡小禎臉書)

對於小禎一番言論，網友無奈表示：「這樣惡劣的廠商和負責人在台灣一點事情都沒有，台灣真的是犯罪天堂」、「他們都還在用妳的名字在騙所有的消費者！請問他們這種不恥、欺騙的行為不犯法嗎」、「原來這不是你代言的，我傻了真的訂購了」、「FB 一堆詐騙，難道市面沒得買還一定得在臉書買才行」、「我看很多都打著妳的名號，還真的很多人詢問要購買」。