膽子太小的人恐做不來殯葬業，遺體修復師「小隻」分享，她16歲就入行殯葬業，記得還沒有做滿1個月，就遇到一個特殊狀況，她替亡者修復到一半，短暫離開房間後回來，竟看到亡者90度垂直坐起的畫面，讓她當場嚇歪。後來主管聽到尖叫聲趕來，才解釋說這是自然現象，讓她不要怕。

遺體修復師「小隻」在節目《小姐不熙娣》上分享，她的媽媽與阿公過世的很早，加上國中的時候看了電影《送行者》，讓她對於「遺體修復師」的工作感到很好奇與憧憬，最後在16歲就入行殯葬業，如今年僅23歲，就已經入行7年了。

小隻表示，剛入行不到1個月，某一次她在修復遺體的時候，她短暫的離開房間去換乾淨的水，怎料，回來以後卻發現本來躺平的遺體，竟然呈現垂直坐起的狀態，詭異的狀況，讓她當場嚇到尖叫，本來拿著的水桶也被丟到地上，而主管聽到她的尖叫聲也立刻跑來安慰她。

小隻也說，由於那具遺體屬於非自然死亡的，因此也有人認為可能死者本身並不知道自己已經過世了，所以才會坐起來看一看，不過，法醫也解釋說這是自然現象。後來就是要拿熱水慢慢軟化遺體，慢慢讓祂躺平。